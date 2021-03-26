Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

Теплые с небольшими осадками нерабочие дни обещают синоптики жителям столицы Алтайского края.

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27 марта 2021 года в Барнауле:

Ночью преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура -8…-10 градусов.

Днем преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура +3…+5 градусов.

28 марта 2021 года в Барнауле:

Ночью временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура -1…-3 градуса.

Днем временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура +3…+5 градусов.

Отметим, что синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещают ночью и утром 27 марта небольшое накопление загрязняющих веществ в воздухе города. Однако уровень загрязнения ожидается низкий.