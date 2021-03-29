В Алтайском крае на учениях проверили готовность к весеннему половодью

В среду, 24 марта, в Тальменском районе прошла комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка. В ней принял участие Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко. Во время учений спасатели показали навыки по организации спасения людей из зоны возможных подтоплений, продемонстрировали возможности имеющейся на вооружении новейшей техники.

Александр Макаров познакомил Виктора Томенко с подготовкой и оснащением краевых сил МЧС. Фото Антона Федотова

Учения проходили на берегу реки Чумыш, известной своим непредсказуемым поведением во время весеннего половодья. Старт мероприятия совпал с началом жестокого снежного шторма, который обрушился на край. Волей случая спасатели, участвующие в учениях, попали в реальные условия разбушевавшейся стихии.

По легенде, несколько человек оказались на клочке суши, со всех сторон подтапливаемой водой. Для их эвакуации был задействовано судно на воздушной подушке. Попавшие в беду люди были доставлены на берег. По другой легенде, спасателям поступило сообщение, что в реке обнаружен провалившийся в полынью автомобиль (его опустили в специально вырубленную прорубь накануне). Спасатели прибыли на место, водолаз обследовал транспортное средство, закрепил на его кузове тросы, а затем с помощью автомобильной лебедки машину подняли со дна реки и транспортировали на берег.

После учений и смотра спасательной техники глава региона провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его участники обсудили действия органов управления Алтайской территориальной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями. Члены комиссии доложили Губернатору о подготовке к паводку по своим направлениям деятельности.

Виктор Томенко:

«Прошлая зима была многоснежной, и предполагалось, что паводок пройдет сложно. Но обошлось без значительных и серьезных последствий. Тем не менее, готовясь к таким периодам, мы исходим из наихудшего развития ситуации».

Как сообщил руководитель Алтайского гидрометцентра Дмитрий Савин, на большинстве рек края толщина льда составляет от 45 до 98 см, что, по словам специалиста, значительно выше прошлогодних значений. Запас воды в снежном покрове составляет от 131% до 171% от нормы.

Спасатели отработали эвакуацию людей и техники. Фото Антона Федотова

Первый заместитель начальника Управления алтайского МЧС Алексей Жук в своем докладе отметил, что в регионе проведена проверка готовности 39 муниципалитетов, которые наиболее подвержены риску подтопления. Из них 29 «готовы» и 10 – «ограниченно готовы».

Начальник главка МЧС Александр Макаров подчеркнул, что названные недочеты имеют «организационный характер», и в течение предстоящей недели муниципалитеты, где выявлены недостатки, смогут их устранить.

Виктор Томенко сообщил, что обратился к командованию Центрального военного округа с просьбой помочь Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю в проведении подрывов льда на затороопасных участках рек.

– Риски того, что ситуация с паводками пройдет по неблагоприятному сценарию, еще имеются. Силы и средства всей системы, которая обеспечивает безопасность жителей и населенных пунктов, приведены в готовность. Также регулярно проводятся тренировки по предотвращению природных катастроф, – подвел итоги заседания Губернатор.

В Алтайском крае 39 муниципальных образований и 182 населенных пункта, подверженных всем видам паводка.

На совещании также были рассмотрены мероприятия по борьбе с пожарами и созданию финансовых резервов в муниципалитетах региона для борьбы с последствиями природных катастроф.