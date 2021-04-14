20 приусадебных участков подтоплены в Алтайском крае

Подтопления талыми водами есть в 8 населенных пунктах 8 муниципальных образований (Усть-Пристанский, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Усть-Калманский районы, г. Камень-на-Оби, г. Алейск).

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе подтоплены 20 приусадебных участков, 3 участка местных автодорог, затруднен проезд к 7 жилым домам. Жильё не подтоплено.

Подтопления участков зафиксированы в Усть-Пристанском районе (с. Усть-Журавлиха), Краснощёковский район (с. Усть-Козлуха), Петропавловский район (с. Зелёный Дол), Усть-Калманский район (с. Усть-Калманка), в Алейске, 6 участков в городе Камень-на-Оби.

Оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю продолжают работу в остающихся на контроле зонах риска, осуществляют мониторинг паводковой обстановки, сбор информации (в том числе с помощью беспилотной авиации).

На базе Главного управления развернут межведомственный штаб, в состав которого входят представители служб и структур. Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-82.65.3852-19.