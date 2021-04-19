В Барнаул поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

В Алтайском крае продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. С этой недели в регионе используется два препарата: «Гам-КОВИД-Вак» производства НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского Центра вирусологии и биотехнологий «Вектор».

На этой неделе в край прибыла очередная крупная партия вакцины от коронавируса: 31 500 комплектов уже знакомого жителям региона «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 5670 комплектов впервые поступившей «ЭпиВакКороны». Первые дозы новосибирского препарата переданы в горбольницы № 3 Барнаула и № 4 Бийска.

– Мы уже начали прививать наших пациентов новой вакциной. Для того чтобы не было путаницы ни у пациентов, ни у медицинских работников, в поликлинике организована вакцинация в двух разных кабинетах, – рассказывает главный врач 3-й горбольницы Барнаула Александр Шпиготский.

В настоящий момент в крае 143 845 человек получили вакцину, из них завершили иммунизацию 79 873 жителя региона. Более половины всех привитых – граждане в возрасте 60 лет и старше.

– За первые дни более 642 жителей региона привились новой «ЭпиВакКороной», разработанной в новосибирском научном центре «Вектор».

Эта вакцина принципиально другая, она синтезированная, но тоже идет с хорошими иммуногенными свойствами. В инструкции по применению допускается некоторое сокращение сроков между первой и второй прививкой – 14, а не 21 день. Вакцину «ЭпиВакКорона» не рекомендуется вводить лицам с онкологией и злокачественными заболеваниями крови, – рассказала главный внештатный специалистэпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

По словам эпидемиолога, общее у двух применяемых в регионе противоковидных вакцин – ставить их можно только в состоянии полного здоровья. Обострение хронических заболеваний является противопоказанием для вакцинации. В послепрививочном периоде допустимым считается повышение температуры до 38,5 градуса и болезненность в месте введения инъекции.

– Если в прививочном кабинете в наличии есть обе вакцины, то будет учитываться пожелание пациента, который обратился в поликлинику, – отмечает Ирина Переладова.

Пока сделать выбор между двумя вакцинами против коронавирусной инфекции могут только жители краевой столицы и наукограда, но в последующем «ЭпиВакКорона» будет распределена между районными больницами региона.