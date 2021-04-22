«Цветение маральника» состоится в любую погоду!

Организаторы праздника рассказали, чем будут удивлять гостей 1 мая.

Все ближе и ближе главное туристическое событие весны в Алтайском крае – праздник «Цветение маральника», открывающее летний туристический сезон. Кустарник маральника – или, как его называют, – «сибирская сакура» или «горная роза» – один из узнаваемых брендов региона, привлекающий на Алтай тысячи туристов на майские выходные. В 2021 году он пройдет в восьмой раз после двухлетнего перерыва. Год назад, как и все туристические и развлекательные мероприятия, праздник был отменён в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В этом году – ни капризы погоды, ни всё еще жесткие требования Роспотребнадзора не смогут помешать празднику. Хотя, безусловно, все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции будут соблюдены.

Два года шла подготовка к возобновлению массового торжества. И теперь на празднике будет на что посмотреть. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы и участники главного туристического события региона: Инна Мирошниченко, руководитель праздника «Цветение маральника», Ольга Лонская, директор центра алтайского гостеприимства «Горная аптека», участник «Гастрономического фестиваля», Ольга Колесникова, руководитель отдела по связям с общественностью интерактивного парка «Сказочный край».

Масочный режим и безопасность участников – прежде всего

Инна Мирошниченко напомнила, что за восемь лет праздник стал масштабным событием и завоевал популярность среди жителей и гостей региона. Он вошел в топ федеральных туристических событий. В условиях, когда текущая пандемия коронавирусной инфекции еще не побеждена, праздник на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь» пройдет с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора. На каждой площадке фестиваля будут установлены санитайзеры, организована раздача масок. Организаторы просят гостей бережно отнестись к своему здоровью и здоровью гостей фестиваля – и не приезжать простуженными и больными, а также отнестись с пониманием к просьбам о соблюдении масочного режима. Кроме этого, на территории проведения праздника будет действовать правило соблюдения социальной дистанции.

Новинки и изюминки программы

Эти досадные, но все еще необходимые для безопасности людей, условия не должны помешать насладиться программой праздника. А она – обширна и нова.

Впервые на площадке будет организована работа интерактивного музея-театра «Дом сказок». Этот музей 1 мая сказочным образом телепортируется из Белокурихи.

Кроме того, будет установлена обширная детская площадка с батутами, тиром, каруселями и прокатом гироскутеров – каждый ребенок сможет найти развлечение по душе.

Также на площадке будет организовано множество анимационных фотозон. Ростовые куклы, ряженые персонажи, добродушные собаки декоративных пород, красивые буквы с символикой маральника, фотозоны музеев и туристических комплексов Алтайского края. Яркими и памятными фотографиями будут обеспечены все гости!

Ремесленники Алтайского края привезут на праздник свою сувенирную продукцию. Туроператоры предложат гостям путешествия к Тавдинским пещерам, памятнику Рериха, посещение пасеки, а лучшие творческие коллективы региона представят свои концертные номера.

На празднике будут работать спортивные площадки и зона сапсерфинга – нового для нашей страны вида спорта и развлечения. Партнеры праздника приедут и расскажут, как можно использовать для водного развлечения сап-доску с веслом. Кататься на сапе можно не только на волнах, но и на спокойной речке, а калорий в это время сжигается как при беге! Инструкторы и популяризаторы этого вида спорта расскажут, где можно кататься, как попробовать сап, как не упасть с доски и кататься, например, вместе с любимым псом! Попробовать постоять на сапе, пока на суше, смогут все желающие и возможно летом уже освоят его на воде.

Особенностью и главной фишкой праздника станет «Ярмарка региональной кухни». Семь гостеприимных фестивальных домиков и повара со всего Алтайского края предложат гостям праздника отведать алтайские продукты.

Еще одна уникальная зона праздника – зона сельского гостеприимства. Восемь районов Алтайского края – Завьяловский, Смоленский, Змеиногорский, Алтайский, Солонешенский, Заринский, Тальменский, Бийский и Косихинский презентуют свою уникальность и туристические площадки. Так, Завьяловский район, знаменитый своими тремястами озерами, расскажет об экскурсиях на туристические объекты. Заринский район покажет «Агроусадьбу», Тягун – «Берлогу», Солонешенский – дома на колесах, которые тут же можно будет арендовать и отправиться в путешествие по региону!

Финальной точкой и главной изюминкой праздника в этом году станет шоу на воде в формате «Гидроцирка». Пять профессиональных спортсменов покажут синхронные трюки в формате дневного и вечернего флайборд-шоу, летая над водой на высоте до 15 метров!

А что по меню?

О ярмарке региональной кухни рассказала Ольга Лонская, директор центра алтайского гостеприимства «Горная аптека». Центр, которому 19 мая исполнится 9 лет, участвует в празднике «Цветения маральника» со дня его основания. И кухня, как напомнила Ольга Лонская, одно из базовых понятий, которое привлекает туристов. К слову, цель ярмарок и гастрономических фестивалей, как раз заключается в повышении культуры посещения кафе и ресторанов без повода, а также в знакомстве участников с разными видами кухни. «Попробовать регион на вкус» и узнать из чего состоит сибирская кухня, смогут участники праздника. Гостей ждут томленые щи с крапивой и говядиной, купеческие калачи с начинкой благородной рыбы, блины с лопухом, жульены с белыми грибами и говяжьим языком, огромное количество пирогов с разнообразными начинками. Также будет проходить дегустация сбитней, морсов и пихтового мохито.

Организаторы напоминают, что все блюда можно будет попробовать в формате «еда на вынос». Традиционных стационарных кафе на празднике не будет. Для перекуса будут организованы зоны отдыха со столами, поддонами и подушками, где можно присесть и принять трапезу. Таким образом организаторы предусмотрели возможность соблюдения карантинных ограничений, чтобы избежать массового скопления людей под одной крышей.

«Это просто сказка какая-то!»

Что такое интерактивный музей-театр «Дом сказок» знают те, кто гостил в Белокурихе. Это один из проектов интерактивного парка «Сказочный край», который действует на территории города-курорта. На праздник «Цветение маральника» привезут частичку музея – «Дом сказок». Ольга Колесникова, представитель интерактивного парка поделилась, что вывести всю экспозицию довольно сложно – объекты «Сказочного края» очень большие, но часть экспозиции участники праздника смогут увидеть и даже потрогать! Речь идет о коллекции сказочных уборов сказочных персонажей, которые можно будет примерить, узнать их историю, сфотографироваться. Туда же войдет личная коллекция Деда Мороза из «Алтайской резиденции» зимнего волшебника и интерактивное волшебное зеркало, которому можно задавать вопросы, и получать ответы. Пообщаться, так сказать, не только на тему: «Кто на свете всех милее».

Дом сказок

Фото: пресс-служба интерактивного парка «Сказочный край»

Кроме этого, для гостей будет работать сувенирная лавка. Сказочный герой кот Василий Мяукович проведёт экскурсию по музею вместе с символом города Белокурихи – белкой Хрумкой.

Заинтересованным гостям и участникам праздника так же будет предложено стать потенциальными партнёрами и инвесторами одного из новых проектов компании – «Подземелье Кощея», которое планируют возвести в Белокурихе-2. Это трехуровневый геологический подземный музей, для строительства которого парк «Сказочный край» ищет партнёров. Потенциальные компаньоны смогут там же пообщаться и провести переговоры.

Когда и где?

Как видите, поводов поехать на праздник – масса! Вас ждут 1 мая на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь». Начало праздника в 12.00, вход – бесплатный. Для туристов на личном транспорте два заезда: на «Бирюзовую Катунь» – через железный мост (платно) и через мост возле села Соузга (бесплатно). Оставить автомобиль можно на парковке. Гостям, не имеющим возможности приехать на личном транспорте, 12 туроператоров Алтайского края предоставят автобусы.

Сколько будет посетителей праздника, организаторам трудно прогнозировать. Целый год ничего подобного не проводилось, но судя по тому, что свободных мест в туристическом комплексе практически нет, интерес к празднику существует. Организаторы будут рады каждому и, какая бы погода не случилась 1 мая, без внимания никто не останется! Теплый приём, радушное внимание и забота, а главное великолепная программа – все это ждет гостей на знаменитом празднике «Цветение маральника»!