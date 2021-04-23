Стало известно, какую должность занял Максим Крайн

В шоу «Вечерний разговор» Максим Крайн раскрыл детали своей встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и рассказал, что он теперь будет делать.

Крайн назначен уполномоченным представителем Высшего Совета ЛДПР по координации работы Алтайского регионального отделения ЛДПР в период избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.

Бывший экс-координатор регионального отделения будет совместно с Владимиром Семёновым отвечать за результат партии на предстоящих выборах.

Напомним, что Максим Крайн покинул должность координатора в конце марта. После этого Крайн выкладывал фотографию с Владимиром Жириновским и написал, что не покидает Алтайский край. До сих пор было непонятно, в каком статусе он вернётся в регион.

Подробности в новом выпуске «Вечернего разговора» во вторник.