«Вечерний звон» оркестра «Сибирь» прозвучит субботним вечером

24 апреля прославленный коллектив вновь приглашает горожан на программу со знаковым названием.

Фото: концертный зал «Сибирь»

Музыка «Вечернего звона» имеет особое значение и в российской культуре, и в репертуаре оркестра «Сибирь». Многие коллективы, хоры, солисты исполняют эту красивую, глубоко проникновенную мелодию, раскрывающую душевные богатства русской души. Однако оркестр «Сибирь», независимо от того, кто бы ни стоял за дирижерским пультом, играет и поёт (да, да, оркестранты не только играют, но и поют!) «Вечерний звон» не так как другие исполнители. У него своя, особая интонация, свой особый колорит, неповторимый и прекрасный.

Стоит только услышать или прочитать «вечерний звон», как ты сразу готов продолжить поэтические строчки Ивана Козлова и напеть музыку Александра Алябьева. И неизвестно, что влияет сильнее – звукозапись стихотворения, где уже с первой строфы читатель словно слышит колокольный звон в искусной расстановке рифм, или гармония и красота мелодии.

Известный факт из концертной биографии оркестра «Сибирь», когда они выступали в начале 90-х на одном из политических форумов. Музыканты уже расположились на сцене, но в это время в зале началась драка между участниками мероприятия. Музыкантов тогда попросили срочно что-нибудь исполнить, и они стали играть … «Вечерний звон». И произошло невероятное. Непримиримые оппоненты успокоились, сели и стали слушать. Концерт не только был успешен как чисто музыкальное явление, но и благотворно подействовал на психологическое состояние слушателей, выполнил миротворческую миссию.

В программу этого концерта главный дирижер и художественный руководитель коллектива, заслуженный артист РФ Николай Комиссаров включил и другие произведения, которые также доставят радость слушателям. Будет звучать музыка великих русских композиторов Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Анатолия Лядова, Валерия Гаврилина, Веры Городовской и других.

Очень интересно задумано «обрамление» программы: откроется концерт «Светлым праздником» Сергея. Рахманинова и завершится «Праздником» Валерия Гаврилина. Есть основание на ожидание праздника в душе для всех, кто придёт на этот концерт. Так что зрителям будет и над чем подумать, и чему порадоваться. Концертный зал «Сибирь», начало в 17.00.

Возрастное ограничение 6+