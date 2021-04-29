В Белокурихе построят клинику премиум-класса

Об этом губернатору Алтайского края Виктору Томенко рассказал инициатор и инвестор проекта, известный российский предприниматель Владимир Шуппо.

Фото: grand-cryo-resort.ru

28 апреля глава региона встретился с ним и обсудил ход осуществления проекта «Grand-Cryo Resort» по строительству отеля с круглогодичной клиникой превентивной медицины «Гранд-Крио Алтай». Его строят на территории курорта «Белокуриха горная» в туристском кластере «Белокуриха – Предгорье Алтая». Как сообщает официальный сайт правительства края, объем инвестиций первой очереди инвестпроекта составит 1 млрд рублей. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – четвертый квартал 2022 года.

На официальном сайте проекта сообщается, что инвестпроект займет площадь 7 гектаров, общая площадь планируемых к строительству объектов составит около 7 тыс. кв. м, а главный корпус рассчитан на 54 номера. На территории планируется расположить коттеджи, ресторан на 150 мест, зоны для спорта и отдыха, кедровый банный комплекс, вертолетные площадки и другое. Лечебной базой в «Grand-Cryo Resort» станет международная сеть «Grand Clinic», которая имеет филиалы в Москве, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отмечается на сайте, это клиники превентивной медицины на основе адаптационных технологий с инновационным подходом.

«Именно благодаря успешному 13-летнему опыту выявления и лечения заболеваний на доклиническом этапе, на уровне «предболезни», а также удивительному природному месту и родилась идея «Grand Cryo Resort», – отмечается на офсайте проекта.

Инвесторы отмечают, что речь идёт о совершенно новом качестве санаторно-курортного лечения: гармоничном сочетании премиального проживания и полноценного персонифицированного лечения в круглогодичной клинике превентивной медицины – от глубокой диагностики до космических технологий.