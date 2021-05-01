Магнитные бури в мае: когда их ждать, и какая из них самая опасная

Май 2021 года приготовил для метеозависимых четыре неблагоприятных периода. Это будут и однодневные и многодневные магнитные бури.

Бюро прогнозов

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Вспышки на Солнце и магнитные бури влияют на самочувствие, вызывают ухудшение здоровья и провоцируют сбои техники. К счастью, их возможно прогнозировать. Отслеживанием космической погоды — солнечной активности в виде вспышек и пятен, геомагнитных возмущений и настоящих бурь — занимается Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ЛРАС) в составе Физического института Российской Академии наук (ФИАН). В распоряжении ученых находится комплекс космических телескопов. Сбор и анализ данных позволяет ученым делать как высокоточные кратковременные прогнозы, так и долгосрочные вплоть до 27 дней. На сегодня текущий момент это возможный максимум, на который можно составить календарь магнитных бурь без ущерба для точности.

Майские волнения

Согласно данным ЛРАС, первая магнитная буря в мае ожидается 3 мая на стуки, сила бури — 3 балла. Вторая магнитная буря тоже будет не сильной — до 3 баллов, начнется она 8 мая и продлится сутки. Третья магнитная буря будет многодневной и захватит целых 6 дней — с 11 по 17 мая. Сила ударов будет непостоянной и все время будет переменчивой — от 3 до 5 баллов. Её считают самой изматывающей и мощной в этом месяце. Четвертая магнитная буря ожидается 31 мая. Сила ее ударов тоже будет около 3 баллов.

Под давлением

Колебания в магнитном поле нашей планеты, даже незначительны и кратковременные могут вызывать усталость, головные боли, головокружения и проблемы с сердцем. Особенно у страдающих хроническими заболеваниями и людей с ослабленным иммунитетом.

Во время магнитных бурь в воздухе снижается количество кислорода, что в свою очередь ведет к гипоксии. Говоря медицинским языком — кислородному голоданию. В том числе и мозга. Функции нервной системы угнетаются, человек становится квелым, сонным, начинает болеть голова, а сердцебиение учащается.

Особенно к магнитным бурям чувствительны гипертоники, сердечники, а также люди с бронхиальной астмой. Последним становится труднее дышать. Число инфарктов и инсультов возрастает из-за того, что геомагнитные колебания нарушают сердечный ритм. Негативные последствия на себе ощущает четверть жителей земного шара.

Нервозность тоже витаёт в воздухе. Из-за такого внеземного влияния надпочечники начинают в повышенных дозах выбрасывать в кровь гормоны стресса: адреналин и кортизол. Из-за чего человек находится на взводе, либо же впадает в беспричинную тревогу. Как результат — снижение работоспособности, внимания. Плюс в крови подскакивает сахар, что весьма опасно для диабетиков.

Особенно опасны «космические волнения» для психически нестабильных людей. Они могут вести себя агрессивно. Солнечные вспышки вызывают бури и в их душе. Поэтому в эти дни чаще случаются аварии на дорогах. Легковозбудимые люди начинают вести себя неадекватно.

Однако специалисты настаивают, что накручивать себя не надо. Ведь эмоциональное состояние можно легко контролировать. Чтобы меньше реагировать на погоду, стоит ввести четкий режим сна, а по утрам делать минимальную зарядку — это разгонит кровообращение, взбодрит и освежит. Важно соблюдать питьевой режим, заменить кофе на травяные чаи, а жирную пищу овощами и легкими блюдами.

Спазмы сосудов и головную боль лучше снимать простыми аптечными средствами, которые мягко расширяют сосуды. Например, заварить чай с гвоздикой. Если же беретесь за спазмолитики, стоит помнить, что принимают их не на голодный желудок. От бессонницы могут помочь настойки пустырника и валерианы.