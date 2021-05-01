Стихия в Горном Алтае испытывает людей на прочность: после дождя повалил снег

Кадры в соцсетях пестрят новыми подробностями. После резкого повышения воды и подтопления в Республике Алтай пошел дождь, который сменился обильным снегопадом.

Фото: canva.com

Очевидцы сообщают об огромных пробках на дорогах, которые полностью покрыты снегом. Ситуация объяснима – многие автомобилисты уже поменяли зимние колеса, а на летней резине передвигаться по заснеженной дороге крайне опасно.

В районе Семинского перевала туристы оказались заблокированы на дороге. Такая же ситуация наблюдается в районе развилки Горно-Алтайск – Майма.

Ранее сообщалось, что движение в сторону Телецкого озера перекрыто из-за затопления трассы.