Стало известно, кто представит Барнаул на этапе Кубке мира по гребле в краевой столице

На Кубке мира в Барнауле в составе российской команды выступят гребцы Центра спортивной подготовки Алтайского края Александр Дьяченко и Ирина Андреева. Они вошли в состав сборной страны по результатам Кубка России, финишировавшего 30 апреля в Краснодаре.

Александр Дьяченко. Фото Ярослава Махначёва.

Планируется, что Александр Дьяченко выступит на дистанции 200 метров в байдарке одиночке, а Ирина Андреева на этой же дистанции – в каноэ одиночке. Кроме того, Ирина Андреева в паре с Иваном Штылем из Приморья представят Россию на 200-метровой дистанции в миксте.

Напомним, этап Кубка мира по гребле пройдет на барнаульском гребном канале с 20 по 23 мая. На нем будет разыграно шесть олимпийских лицензий.