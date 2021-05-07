Барнаульцу попался пряник с зубом

Продукт мужчина приобрёл в магазине известной торговой сети.

Фото: blacklist_barnaul

Информацией о неприятном сюрпризе житель Барнаула рассказал в паблике blacklist_barnaul в Instagram. По его словам, он купил упаковку с пряниками. При употреблении в пищу одного из них, он обнаружил внутри зуб.

Такая информация вызвала бурю новостей у комментаторов. Многие возмущены таким явлением.

«После такого пряника необходим сеанс психотерапевта, чтоб всё это забыть», — высказался один из пользователей соцсетей.

Многие рекомендовали пострадавшему барнаульцу написать претензию к производителю.