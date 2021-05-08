«Динамо» крупно уступило «Челябинску» (фоторепортаж)

7 мая футболисты «Динамо-Барнаул» в матче первенства ПФЛ (группа 4) дома уступили «Челябинску» – 0:3.

Фото Ярослава Махначёва.

Команды соседствуют в турнирной таблице и к очному противостоянию набрали равное количество очков, но упорной борьбы в этом матче не получилось. Гости открыли счет на одиннадцатой минуте с пенальти, назначенного за фол в своей штрафной динамовского полузащитника Дениса Чудоякова. Через восемь минут челябинцы забили во второй раз, реализовав выход один на один. В первом тайме гости упустили еще несколько голевых моментов, здорово играл барнаульский вратарь Богдан Карюкин. При этом в концовке первой половины встречи хозяева еще и остались вдесятером: получив вторую желтую карточку, поле покинул Чудояков.

В середине второго тайма у динамовцев была возможность сократить отставание: Владимир Завьялов после сольного прохода неплохо пробил низом, но чуть промазал. А «Челябинск» вскоре забил в третий раз. После этого скорее гости могли увеличить счет, чем барнаульцы отыграться.

«Динамо» осталось на седьмой позиции, однако отставание от лидирующей группы увеличилось. Следующую встречу барнаульцы проведут дома 10 мая против «Урала-2» из Екатеринбурга. Начало в 17.00.