Телефонные мошенники представились сотрудниками банка и похитили у барнаульца 202 000 рублей

На официальном сайте Главного управления МВД России по Алтайскому краю вновь появилась тревожная информация о действиях телефонных мошенников в отношении жителей Барнаула.

Фото: canva.com

Так, в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 41-летнего барнаульца о том, что неизвестные лица с банковских карт похитили 202 000 рублей.

В заявлении житель Барнаула рассказал, что ему поступил звонок от незнакомого мужчины, который любезно представился сотрудником безопасности банка. В беседе он рассказал, что со счета мужчины был сделан запрос на перевод денежных средств. Сумму он не называл. Якобы, предостерегая от действий третьих лиц, мошенник предложил создать безопасный кошелек. Доверчивый барнаулец ответил согласием и скачал приложение, действуя по всем указаниям, поступавшим в телефонной трубке. Пройдя по ссылке, он ввёл данные своих кредитных карт, после чего ему стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств в размере 202 000 рублей.

Лишь после этого мужчина позвонил в банк, где ему пояснили, что все это время он общался с мошенниками.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ситуации по аналогичному сценарию происходят ежедневно. Постоянно растет количество случаев мошенничества с банковскими картами.

Запомните! Если вам звонит сотрудник службы безопасности банка и пытается выяснить данные банковской карты или просит совершить какие-либо действия по переводу денежных средств, вам звонит мошенник!