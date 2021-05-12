Алтайская пенсионерка повелась на «розыгрыш» банка и лишилась более 500 тысяч рублей

Мошенники похитили с банковской карты 60-летней жительницы села Бобровка 560 тысяч рублей.

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Предварительно установлено, что на телефон потерпевшей пришло СМС-сообщение с предложением принять участие в розыгрыше, который проводит банк. За участие пообещали денежное вознаграждение. Для регистрации попросили сообщить номер карты и СVC-код (четырех- или трехзначный номер на обратной стороне карты). Дополнительно женщина продиктовала поступившие цифровые коды. После получения неизвестными этих сведений злоумышленники оформили на ее имя кредит в 500 тысяч рублей и похитили эту сумму. Также с ее карты на неустановленный счет были переведены 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.