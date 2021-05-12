Легендарный Денис Лебедев о подготовке к поединкам, спаррингах и бое с Роем Джонсом

Первенство России по боксу среди юниоров собрало не только более двухсот участников, но и немало почетных гостей. Одним из тех, кто открывал турнир, был Денис Лебедев – один из самых именитых российских боксеров-профессионалов, дважды чемпион мира по различным версиям.

Денис Лебедев. Фото Ярослава Махначёва.

Боксерская поэзия

Любителям бокса Денис Лебедев запомнился неизменным выходом на ринг в тельняшке и голубом десантном берете. В его послужном списке несколько знаковых боев, самый памятный из которых, пожалуй, против Роя Джонса, завершившийся достаточно спорным ударом Лебедева в тот момент, когда Джонс уже фактически находился в нокауте, но судья не останавливал поединок.

В Барнауле же во время церемонии открытия турнира Денис Лебедев на ринге неожиданно начал читать стихи. Поначалу показалось, что собственного сочинения.

– Нет, это не мое авторство, – рассказал он позже. – Один мой друг, служивший в морфлоте, поехал по Европе в путешествие. И в Италии на экскурсии гид начал говорить о роли итальянского народа в победе над фашизмом. Приятель вмешался, как мог, объяснил, как было на самом деле, кто побеждал фашизм и на чьей стороне были итальянцы. Потом он как-то рассказал эту историю в Воронежской области на турнире на призы Дениса Лебедева. Там был еще один человек, поэт Андрей Гузь, его творчество можно найти в Интернете. У него есть еще прекрасное произведение о букве «Я» – его в следующий раз прочитаю в Барнауле. Так вот Андрей Гузь и написал это стихотворение о войне и случае в Италии. На эти же строчки, кстати, есть еще видео с участием боксеров – Лебедев, Поветкин и Проводников едут в поезде, рассказываем эти стихи детям.

Не жалея себя

– В Барнауле соревнуются боксеры 17-18 лет, ваши первые боксерские успехи начались как раз в этом возрасте. Сейчас успеха добиваться легче?

– Не думаю. Я в 17 лет стал вторым на первенстве России в Красноярске. На кону была поездка на первенство Европы. Победитель по каким-то причинам не смог поехать туда, отправили меня – и там я выиграл. Трех соперников убрал за явным преимуществом, а в финале одно очко выиграл у венгра.

Самое главное, чтобы в этом возрасте ребят судили честно – да не только в этом, любом. На моем веку в любителях один конкретный случай был, когда меня засудили. Часто, конечно, все эти разговоры о предвзятом судействе безосновательны, просто один видит бой так, другой иначе – но это когда поединок равный. А бывает же, что встречу явно выигрывает один, а победу отдают другому. Федерация бокса и Совет чемпионов борются с этим, и мы точно победим.

– Вспомните свой бой, в котором у вас получалось абсолютно все.

– Таких, наверное, несколько будет. Боксер побеждает, когда выполняет план на бой, если удается загнать противника в такие условия, когда он делает то, что нужно мне. Так было, например, в бою против Павла Колодзея, тогда я уже тренировался у Фредди Роуча. Отрабатывали три-четыре удара по корпуса, потом я обозначаю еще один удар туда, но бью в подбородок. И получилось все именно так, как задумывали, во втором раунде закончил бой. Три месяца пахал на тренировках, вышел – бах, пять минут и домой пошел.

– А к какому поединку была самая тяжелая подготовка?

– Ее не разделишь, каждая тяжелая, обязан полностью ей отдаться. Если будешь филонить на ринге, потом аукнется в бою – или дыхалки не хватит, или пропустишь ненужный удар. Однажды вышел на спарринги – голова тяжелая, как футбольный мяч. Говорю тренеру: «Давай сегодня не будем, не идет». Он ответил: «Терпи, это цена твоей будущей победы». В итоге продолжили, потом я снял перчатки раньше, чем нужно, попросил отдыха. Фредди Роуч сказал: «Еще раз так сделаешь, больше ко мне не приходи». Жалеть себя нельзя, иначе противник потом не пожалеет. Но это непросто. Идет подготовка к 12-раундовому бою, проводишь такой же спарринг, только соперник каждые три раунда меняется. И каждый при этом хочет проявить себя, чтобы его заметили, выходит, как в последний раз.

– Вы когда-нибудь для кого-то спарринг-партнером были?

– Нет, ни до начала карьеры, ни после, хотя такое практикуется, бывшие боксеры идут на это. Я таких приглашал. Однажды позвал для подготовки американца, супертяж, очень хороший боксер. Он запросил тысячу долларов в неделю – большие деньги, обычно брали по пятьсот. Костя Цзю тогда сказал: «Выбивай из него на всю тысячу».

Фото Ярослава Махначёва.

Тайсон ближе

– Денис, не можем не спросить про последние мгновения боя с Роем Джонсом. Сейчас, спустя время, вы остались при том же мнении, что именно так надо было заканчивать поединок.

– Часто об этом спрашивают. Если отмотать назад, может, и не наносил бы этот последний удар. Но мы этого сделать не сможем. Я помню свою ощущения в этом бою: азарт, спортивная агония, боксерский рефлекс. Решение нужно принимать за секунду, даже за сотые доли. Не бывает в жизни случайностей, если это было, значит, так надо. Как потом оказалось, хотите верьте, хотите нет – по судейским запискам дело шло к ничьей. Это был своего рода акт запланированного гостеприимства – и у меня сохранялся ноль в графе поражений, и Джонсу, титулованному боксеру, было приятно. Он на самом деле заслужил такого отношения, прекрасный спортсмен. Да и человек, думаю, тоже – приятный, воспитанный, в скандалах не замеченный. Хотя если вы спросите, кто мне ближе, Джонс или Майк Тайсон, выберу Майка. Он настоящий. Рой деликатный, на вопрос может ответить так, как надо в той или иной ситуации. А Майк говорит так, как думает.

– После боя с Джонсом общались?

– Да. Он не в обиде. В боксе есть три команды: «бокс», «стоп» и «брейк». Ни одной из них в тот момент не прозвучало, поэтому я ударил.