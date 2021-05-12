В алтайских образовательных организациях усилят меры безопасности

Безопасность усилят в школах, учреждениях допобразования, среднего профессионального образования и в детских садах Алтайского края.

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В Министерстве образования и науки региона сообщили, что подписан приказ о проведении дополнительного инструктажа и контрольных мероприятий в каждой образовательной организации.

Сегодня, 12 мая 2021 года, пройдёт очередное селекторное совещание с муниципальными органами управления образованием, где будут разобраны все вопросы более подробно. В нем примут участие представители органов правопорядка. Будет рекомендовано провести муниципальным образовательным организациям похожие мероприятия, а также родительские собрания, обсудить ситуацию, связанную с экстремистским поведением в молодежной среде.