В Молодёжном театре Алтая появился главный режиссёр

Новым постановщиком стал представитель ленинградской театральной школы Алексей Серов.

Фото: ГТРК «Волгоград-ТРВ»

12 мая директор Молодёжного театра Алтая им. В. С. Золотухина Ирина Лысковец представила коллективу нового главного режиссёра, сообщает официальный сайт театра. Зрителям Барнаула он уже известен — в 2019 году поставил в МТА трагикомедию «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера.

Алексей Серов родился в Ленинграде. Окончил музыкальную школу и Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского по классу фортепиано, Ленинградскую консерваторию (отделение оперной режиссуры), затем — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, получил диплом по специальности «режиссёр драмы».

За плечами Серова уже 102 спектакля. Он сотрудничал с театрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Новгорода, Хабаровска, Мурманска, Воронежа, Волгограда, Краснодара, Томска и многих других городов. Опыт руководства большим творческим коллективом у Алексея Эдуардовича есть. Он был главным режиссёром новосибирского театра «Красный факел», театра юного зрителя в Волгограде. Основал и руководил Молодёжным театром, Первым драматическим театром в Волгограде. Также Алексей Серов работал главным режиссёром Хабаровского краевого музыкального театра.

«Возглавить Молодёжный театр Алтая — замечательный вызов. Приглашение стать главным режиссёром, конечно, лестно, очень важно для меня. Я прошёл хорошую школу, когда возглавлял пять театральных коллективов. Есть много идей, которые можно реализовать только в своём театре, со своими артистами. Но все намеченные до меня планы будут выполнены. С удовольствием посмотрю на работы молодых режиссёров, с которыми у директора уже есть договорённость о сотрудничестве. Это другое поколение, очень интересное. Да, мы чувствуем одинаково, но именно молодые выражают свои чувства по-другому», — приводят слова режиссёра на сайте театра.

По мнению коллектива, для МТА большая удача, что Алексей Эдуардович принял предложение театра и Министерства культуры Алтайского края, что кандидатуру одобрил Союз театральных деятелей России. Коллектив театра надеется на долгое и плодотворное сотрудничество.