В Молодёжном театре Алтая появился главный режиссёр

Новым постановщиком стал представитель ленинградской театральной школы Алексей Серов.
12 мая директор Молодёжного театра Алтая им. В. С. Золотухина Ирина Лысковец представила коллективу нового главного режиссёра, сообщает официальный сайт театра. Зрителям Барнаула он уже известен — в 2019 году поставил в МТА трагикомедию «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера.
Алексей Серов родился в Ленинграде. Окончил музыкальную школу и Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского по классу фортепиано, Ленинградскую консерваторию (отделение оперной режиссуры), затем — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, получил диплом по специальности «режиссёр драмы».
За плечами Серова уже 102 спектакля. Он сотрудничал с театрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Новгорода, Хабаровска, Мурманска, Воронежа, Волгограда, Краснодара, Томска и многих других городов. Опыт руководства большим творческим коллективом у Алексея Эдуардовича есть. Он был главным режиссёром новосибирского театра «Красный факел», театра юного зрителя в Волгограде. Основал и руководил Молодёжным театром, Первым драматическим театром в Волгограде. Также Алексей Серов работал главным режиссёром Хабаровского краевого музыкального театра.
«Возглавить Молодёжный театр Алтая — замечательный вызов. Приглашение стать главным режиссёром, конечно, лестно, очень важно для меня. Я прошёл хорошую школу, когда возглавлял пять театральных коллективов. Есть много идей, которые можно реализовать только в своём театре, со своими артистами. Но все намеченные до меня планы будут выполнены. С удовольствием посмотрю на работы молодых режиссёров, с которыми у директора уже есть договорённость о сотрудничестве. Это другое поколение, очень интересное. Да, мы чувствуем одинаково, но именно молодые выражают свои чувства по-другому», — приводят слова режиссёра на сайте театра.
По мнению коллектива, для МТА большая удача, что Алексей Эдуардович принял предложение театра и Министерства культуры Алтайского края, что кандидатуру одобрил Союз театральных деятелей России. Коллектив театра надеется на долгое и плодотворное сотрудничество.