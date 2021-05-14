Музыка Сибелиуса и Грига прозвучит со сцены филармонии Алтайского края

16 мая 2021 года в концертном зале филармонии состоится концерт из серии «Симфонические вечера».

Фото: филармония Алтайского края

На сцену вместе с симфоническим оркестром филармонии выйдет неоднократный лауреат международных конкурсов Глеб Шехтман, выпускник легендарного класса «А» Алтайского музыкального колледжа, преподаватель которого, Олег Абрин, выпустил целую плеяду известных музыкантов.

В первом отделении концерта прозвучит Концерт для скрипки с оркестром выдающегося финского композитора Яна Сибелиуса, с появлением которого Финляндия обрела свой голос в мировом музыкальном искусстве. Скрипка была любимым инструментом Сибелиуса. В свой единственный скрипичный концерт он вложил всю любовь к этому инструменту. В настоящее время концерт финского гения «Орфея из Суоми» входит в пятёрку самых исполняемых в мире произведений этого жанра.

Во втором отделении оркестр филармонии под руководством дирижёра Вячеслава Прасолова исполнит знаменитую музыку Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Композиция «В пещере горного короля» является наиболее известным и узнаваемым произведением Грига и одной из самых популярных классических мелодий. В пьесе эта композиция звучит при вступлении горного короля и его троллей в тронную пещеру. Благодаря этому, а также своему звучанию она ассоциируется с троллями, мистикой и таинственной атмосферой в целом.

Начало концерта в 17:00. Возрастная категория 6+.