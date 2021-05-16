В Алтайском крае зарегистрировали 31 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом

За прошедшую неделю в регионе от клещей пострадали 1 209 человек.

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С 5 апреля 2021 года, с начала сезона активности клещей, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось 2 198 человек, из них 736 детей до 14 лет (2020 г. — 1543).

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 785 человек, в т. ч. 179 детей. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

Зарегистрирован 31 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 12 детей до 14 лет, 3 случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у 1 ребенка и 1 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребенка до 14 лет.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется во 2-3 декадах мая и начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты). Применение репеллентов (Рефтамид таежный, Москитол — антиклещ, Пикник — антиклещ, Дэта, Претикс, Гардекс — антиклещ, КРА — рен, Дэфи — тайга и др.) существенно снижают риск присасывания клещей.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита в г. Барнауле проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», расположенной по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28 (телефон 838-52-50–40–34).

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, не застрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты Барнаула:

ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник — четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 838-52-63–09–09;

ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник — четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 838-52-72–34–53;

ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26

Снятых клещей, при невозможности доставки на исследование, сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю реализуется план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Управлением проводится контроль выполнения ранее выданных предписаний в адрес администраций городов и районов края, руководителей предприятий, учреждений и организаций о проведении истребительных мероприятий против клещей на подведомственных территориях (базы отдыха, парки, скверы, зоны отдыха, учреждения в лесных массивах и др.).

Всего по краю в 2021 г. запланировано обработать 2545 га. территорий загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и др.

По состоянию на 13.05.2021 г. в крае от клещей обработано 1047 га. территорий парков и скверов населенных мест, баз отдыха, кладбищ (41% от запланированного). Проводятся энтомологические экспертизы социально-значимых территорий, для определения необходимости проведения противоклещевых обработок.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.