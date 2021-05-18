Больше 7 тысяч алтайских семей получат выплаты на детей от трёх до семи лет в мае 2021 года

Ежемесячные выплаты по новым правилам в регионе назначили 7398 семьям, в которых воспитывается 9186 детей.

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Из указанного количества на 7279 детей (79%) выплату назначили в максимальном размере, то есть семьи получат 100% прожиточного минимума на детей, установленного в Алтайском крае. В 2021 году он составляет 10 611 рублей, пишет пресс-служба правительства региона.

Напомним, с 1 апреля 2021 года действуют новые правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Введён трехступенчатый подход к определению размера ежемесячной выплаты: в размере 50% величины прожиточного минимума на детей, или 5305,5 рубля; 75%, или 7958,25 рубля; 100%, или 10611 рублей.

Условия назначения ежемесячной выплаты стали адресными. При определении права на ежемесячную выплату учитывают доходы семьи и её имущественную обеспеченность. Расширена категория лиц, которых учитывают в составе семьи при расчёте среднедушевых доходов. Теперь берут в расчёт детей до 23 лет, не состоящих в браке, обучающихся очно, и детей, находящихся под опекой. Также введено «правило нулевого дохода», согласно которому ежемесячную выплату предоставляют при наличии у трудоспособных членов семьи заработка или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Назначение и выплата пособия проходит по системе одного окна. Без сбора дополнительных справок пособие назначают более чем для 95% его получателей. Однако есть документы, которые не могут запросить в порядке межведомственного взаимодействия, поэтому граждане предоставляют их лично. К ним относят документы о регистрации актов гражданского состояния за пределами России, о доходах военнослужащих и служащих силовых структур, о получении стипендии и другие. Список документов указан при отправке заявления через Единый портал госуслуг. Граждане должны предоставить их в управление социальной защиты населения в течение 10 дней.

Заявления получателей ведомство рассматривает в течение 10 рабочих дней. Срок может быть продлён ещё на 20 рабочих дней, если не поступят ответы на межведомственные запросы. По каждому поданному заявлению специалисты управления социальной защиты населения делают не менее 18 запросов в различные структуры и детально изучают семейное, финансовое и имущественное положение, в том числе срок службы в армии, нахождение в декретном отпуске и так далее.

Заявление на выплату можно подать через Единый портал госуслуг. Более подробная информация представлена на сайте министерства социальной защиты Алтайского края. Задать интересующие вопросы можно в контакт-центре ведомства по телефону (3852) 27-36-01.