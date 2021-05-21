Барнаульский лицей вошёл в топ-500 лучших образовательных организаций России

Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны — 2021» прошёл в Санкт-Петербурге.

Накануне стало известно, что Барнаульский лицей № 122 стал лучшим в номинации «Лучшая общеобразовательная организация — 2021»

Отметим, что лицей уже три года подряд входит в топ-500 лучших общеобразовательных организаций страны. Ежегодно в этом конкурсе принимают участие лучшие образовательные организации России, которые демонстрируют передовой педагогический опыт и высокие показатели качества образования.

В лицее № 122, который отмечает свое 30-летие, приоритетным направлением является инновационная деятельность. В лицее создаётся творческая мотивирующая среда как для учеников, так и для учителей. Для развития и поддержки мотивированных ребят есть проектные и исследовательские команды, чтобы лицеисты могли участвовать и побеждать на конкурсах, олимпиадах, конференциях. Победы лицея были бы невозможны без современной качественной образовательной инфраструктуры, комфортных условий, созданных в лицее для развития талантливых детей.

Благодаря современному оборудованию у ребят есть возможность изучать любимые предметы на углублённом уровне, получать профильное образование по гуманитарному, естественно-научному и техническому направлениям.

На протяжении нескольких лет лицеисты демонстрируют стабильно высокий уровень результатов Единого государственного экзамена. Выпускники лицея являются конкурентоспособными при поступлении не только в вузы края, но и в ведущие вузы России.

Ежегодно учителя лицея участвуют в конкурсах профессионального мастерства, показывают высокие результаты и занимают призовые места, пишет пресс-служба мэрии.