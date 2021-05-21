Рассказываем, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

В сезон цветения поллиноз может проявляться симптомами, схожими с ОРВИ, коронавирусной инфекцией или кожными заболеваниями.

Бурное цветение вызывает неподдельную радость и фотоактивность соцсетей у одних и проблемы со здоровьем у других. Однако во время непобеждённой пандемии, когда призрак коронавируса ещё бродит по всему миру, чихающие и кашляющие люди вызывают подозрение и у врачей, и у обычных людей. Каковы отличия COVID-19 от проявлений повышенной чувствительности к пыльце растений, выяснила «Российская газета».

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У меня это или то?

Интенсивность проявления аллергии зависит от количества пыльцы в воздухе и индивидуальных особенностей иммунитета человека. Сезонная аллергия активно проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с периодом цветения различных растений — берёзы, ольхи, черёмухи, яблони, сирени, газонной травы — весной и в начале лета и разных видов полыни и других трав ближе к осени.

У коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при поллинозе, и при COVID-19 бывает заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Но и отличий немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления.

У больных ковидом кашель нечастый, поверхностный, нос заложен, но течёт из него не сильно. И главное отличие от аллергии — сильная слабость, такая, что трудно встать и двигаться, а также температура. При аллергии, наоборот, респираторные проявления — чихание, кашель, насморк, слезотечение — очень сильные, но при этом общее самочувствие неплохое, слабости и температуры нет.

Если насморк возникает или обостряется при выходе на улицу, а по возвращении домой симптомы проходят или состояние улучшается, то, скорее всего, это аллергический ринит. В случае вирусной простуды, наоборот, самочувствие обычно ухудшается дома, к вечеру, и заложенный нос мешает нормально заснуть.

Люди, страдающие аллергией не первый год, точно знают период и симптомы, которые у них возникают в это время года, и могут отличить аллергию от других заболеваний. Но течение и проявление СОVID-19 настолько непредсказуемо, что больные могут принимать симптомы заражения за проявление аллергии и лечиться антигистаминными препаратами, не соблюдая правил инфекционной безопасности и заражая окружающих.

На что нужно обращать внимание в первую очередь?

Сезонная аллергия проявляется одними и теми же симптомами, в одно и то же время года. Но, чтобы понять эту связь, нужно два-три года наблюдений. Аллергики должны быть наблюдательными и помнить симптомы прошлых лет, а для правильной диагностики и подбора терапии нужен врач и ряд лабораторных исследований. Так, в общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии; есть тесты, оценивающие наличие иммуноглобулинов Е (специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции) к различным аллергенам.

При подозрении на COVID-19 необходим ПЦР-тест соскоба слизистой носоглотки для определения РНК SARS-CoV-2; в общем анализе крови смотрят снижение лейкоцитов (лейкопению) и изменения в лейкоцитарной формуле. Дополнительно для диагностики коронавирусной инфекции используют тесты на определение антител классов М и G к SARS-CoV-2 (особенно если ПЦР-исследование не проводилось).

Как защититься от аллергии?

При сезонном поллинозе нужно максимально ограничить контакт с аллергеном. В этом помогут барьерные меры — специальные мази и спреи в носовые ходы, очки, глазные капли. Маска тоже не будет лишней. По приходе домой с улицы важно смыть аллергены: обязательно умыться, снять уличную одежду, ежедневно принимать душ и мыть волосы. Не открывайте окна в сухую ветреную погоду, когда идёт активное пыление. Можно установить дома фильтры для очистки воздуха от аллергенов. Обязательно делайте ежедневные влажные уборки. И конечно, необходимо наблюдаться у аллерголога и принимать прописанные им лекарства.