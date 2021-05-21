Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

Ночные заморозки и жаркую погоду без дождей прогнозируют алтайские синоптики.

Фото: pixabay.com

Ночью 22 мая 2021 года в Барнауле преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура +2…+4 градуса, на почве заморозки до -2 градусов.

Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура +18…+20 градусов.

Ночью 23 мая 2021 года в столице Алтайского края преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура +8…+10 градусов.

Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура +25…+27 градусов.

Отметим, что в Алтайском крае до 24 мая 2021 года местами в западных районах сохранится высокая (4-й класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).

Также в регионе действует штормовое предупреждение из-за заморозков до -4 градусов.