МЧС прогнозирует рост уровня воды

Выпавшие осадки и таяние снежного покрова в горах обеспечили интенсивный подъём уровня воды в Бии, Катуни и Оби, а также рост уровня воды в среднем и нижнем течении реки Чарыш.

Пресс-служба МЧС по краю сообщает, что выпавшие осадки и таяние снежного покрова в горах обеспечили интенсивный подъём уровня воды в реках Бия, Катунь и Обь. Также произошёл рост уровня воды в среднем и нижнем течении реки Чарыш.

— Главное управление МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме повышенной готовности и задействует все имеющиеся силы и средства для контроля за складывающейся обстановкой и принятия незамедлительных решений по помощи населению. Данные с гидропостов в режиме реального времени передаются в центр управления в кризисных ситуациях, оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов на местах осуществляют контроль за уровнем воды в реках. В селе Усть-Кажа Красногорского района работает оперативная группа главка, — говорится на официальном сайте

Во всех населённых пунктах, попадающих в зону возможного развития паводка, с населением ведётся информационная и разъяснительная работа. Организовано взаимодействие со всеми функциональными подсистемами и звеньями территориальной подсистемы РСЧС.

На утро сегодняшнего дня гидрологическая обстановка стабильная. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Уровень воды в реках ниже критического.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населённых пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить здоровье и имущество.

При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:

— отключите газ, электричество и воду;

— погасите огонь в горящих печах;

— ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;

— закройте окна и двери или даже забейте их досками;

— животных выпустите из помещений, а собак отвяжите;

— дрова и все предметы, способные уплыть при подъёме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

— из подвалов вынесите всё, что может испортиться от воды;

— при эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.

Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей.