Последние звонки прозвенели в школах Барнаула

22 мая в школах города для выпускников девятых и одиннадцатых классов прозвенели последние школьные звонки.

Фото: bilim.akipress.org

Выпускникам старшей школы нынешнего, 2021 года повезло больше, чем выпускникам-2020. Тогда из-за пандемии даже уличные мероприятия попали под запрет, и дипломы об окончании 9-го и 11-го классов выдавали по специальному расписанию на пороге школ. Если для обладателей красных дипломов было хоть какое-то подобие торжественного вручения, то всем остальным чуть ли не кидали дипломы в руки, как мячи!

Торжественные линейки выпускников прошли на открытом воздухе, во дворах школ, где уже с самого утра украшали шарами и цветами вход в учебные заведения. Погода снова подкачала, вернее, печалилась вместе с родителями и выпускниками — мелкий моросящий дождь скрывал слёзы тех, кто не смог их сдержать! Покой выпускников, как и в прежние годы, охраняли наряды полиции, чьи переговоры по рации уже с утра нервировали ранних прохожих!

На линейке выпускникам сообщили о допуске к итоговой аттестации, а также сказали добрые напутственные слова. В некоторых школах выпускники подготовили короткие выступления, в 22-й гимназии был вальс выпускников.

Родителям на праздник в этот раз прийти разрешили, а вот чаепития и массовые мероприятий в школах на последний звонок по-прежнему не проводят. Всё ограничилось классными часами, где учителя и дети попрощались и сказали друг другу напутственные слова. Впрочем, это не последние их встречи, впереди экзамены, консультации и полноценный выпускной.

Фото: Майя Латышева