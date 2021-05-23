Четвертый день Кубка мира: главное

Завершающий день второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле почти полностью будет состоять из финальных заездов.

Фото: Ярослав Махначёв.

В заключительный день на турнире будет разыграно 12 комплектов медалей. В мужском каноэ-одиночке на дистанции 500 метров за награды будет бороться Дмитрий Шаров (полуфинал с его участием в 11.45, финал в 12.49), а в мужской байдарке-двойке на дистанцию 1000 метров – экипаж Артем Коровин/Алексей Шишкин, старт – в 13:11. В каноэ-двойке на этой же дистанции на победу претендует экипаж Захар Петров/Кирилл Романов (старт в 13.21). Кирилл Романов также станет участником гонки каноэ-одиночек на 5000 метров (старт в 15:40), Алена Костормина стартует в байдарке-одиночке на пятикилометровой дистанции (старт в 16.15).

Для барнаульских болельщиков наибольший интерес представляет гонка смешанных дуэтов в каноэ, в которой представительница Ирина Андреева в тандеме с Дмитрием Шаровым попробует взять еще одну медаль – на этот раз на дистанции 200 метров в миксте (старт в 13.42).

Развлекательная программа начнется в 11.00, первый старт – в 11.45. На 14.30 запланирована церемония закрытия, после чего заезды продолжатся. В 18.00 состоится розыгрыш главного приза – квартиры.