В «Изумрудном» обновят центральную аллею, построят две детские и четыре спортплощадки

На это планируется направить 92,5 млн рублей.

Фото: barnaul.livejournal.com

В рамках проекта проведут дополнительное освещение по второстепенным пешеходным дорожкам, установят сцену, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также построят беседку для отдыха барнаульцев. Для выгула собак появится специализированная огороженная площадка.

До 31 мая 2021 года принимаются заявки на выполнение этих работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула». Начальная цена контракта составляет более 92,5 млн рублей.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в парке «Изумрудный» уже провели значительный объём работ. Так, по всему периметру была оборудована трехсегментная дорожка. Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом. Также вдоль дорожек высадили деревья и засеяли газон, смонтировали наружное освещение: по проекту установлено 105 фонарных столбов со светильниками.

Кроме того, в 2021 году в рамках нацпроекта будут благоустроены ещё две общественные территории, которые победили по итогам голосования в 2020 году: зелёная зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского и Мизюлинская роща.