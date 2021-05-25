Железнодорожники Алтайского края установили рекорд по количеству отправленных тяжеловесных поездов

21 мая 2021 года в регионе сформировали и отправили 36 тяжеловесных поездов весом 7–9 тысяч тонн каждый.

Фото: минтранс Алтайского края

Абсолютный рекорд установили на станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги. В министерстве транспорта региона отметили, что эти показатели являются рекордными и для Алтайского края. Для сравнения, в 2020 году со станции в среднем в сутки железнодорожники отправляли 24 тяжеловесных состава.

Всего с начала 2021 года в Алтайском крае сформировано 3 647 тяжеловесных поездов, в том числе 733 весом 9 тысяч тонн.