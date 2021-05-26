Два человека погибли в страшном ДТП на Чуйском тракте

Они скончались до приезда скорой помощи.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП произошло сегодня, 26 мая 2021 года, в 7:50 на 225-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. Там столкнулись Mitsubishi Outlander, за рулем которого был мужчина 1964 года рождения, и Land Rover под управлением водителя-мужчины 1974 года рождения.

Администраторам паблика «Инцидент Барнаул» в Telegram в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что в результате ДТП водитель и пассажир Mitsubishi Outlander, женщина 1983 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.