Барнаульский спортсмен — шестой на чемпионате России по бочче

С 24 по 28 мая в городе Алексин Тульской области проходил чемпионат России в личном зачёте по бочче — паралимпийскому виду спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Алтайский край представляли спортсмен Егор Лосев и его ассистент Ирина Лосева.

Фото: из архива Александра Аксёнова.

В классе BC3 (спортсмен играет с дополнительным оборудованием и ассистентом) Егор занял шесте место среди 21 спортсмена из разных регионов, уступив в четвертьфинале представителю Санкт-Петербурга. Отметим, что впервые спортсмен Алтайского края показал столь высокий результат в этом виде спорта на чемпионате России.

Тренируется Егор Лосев в училище Олимпийского резерва под руководством Алексея Лосева и Александра Аксёнова.