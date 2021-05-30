В Барнауле проходит очное предварительное голосование «Единой России»

Сегодня, 30 мая, в регионе проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания на выборы, которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября. Жителям региона предоставлена возможность в очной форме сделать выбор в пользу кандидатов, которых они считают достойными представлять партию на будущих выборах.

Фото: altai-ter.er.ru

В Алтайском крае сегодня работает 374 участковые счётные комиссии, их них 49 — в Барнауле. Специально для очного голосования региональный оргкомитет изготовил четыре вида бюллетеней: для голосования за кандидатов в Государственную Думу по федеральному избирательному округу и одномандатным округам и для голосования за кандидатов в АКЗС, также территориальные группы и одномандатные округа. Всего на участки отправлено более 2 миллионов бюллетеней.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко отметил важность предварительного голосования и подчеркнул, что в этом году в нём приняли участие больше кандидатов, чем в кампанию 2016 года. Также в партии отмечают большую активность избирателей. За неделю в электронном голосовании приняли участие более 73 тысяч жителей Алтайского края.

«Уверен, мы сформируем большую и хорошую команду единомышленников, с которой пойдём на выборы в сентябре», — прокомментировал Александр Романенко.

Для того чтобы найти свой участок для голосования, необходимо зайти на сайт PG.ER.RU и воспользоваться опцией «Найди свой участок». Проголосовать может любой избиратель старше 18 лет (на день выборов), проживающий в Алтайском крае, при себе необходимо иметь паспорт. Участки для голосования работают до 20:00.

Процедура предварительного голосования похожа на порядок голосования в день выборов. На руки избирателю, пришедшему на участок, выдают бюллетени. Далее нужно пройти в кабинку для голосования, поставить галочки напротив достойных кандидатов и сбросить заполненные бюллетени в ящик для голосования. Примечательно, что избиратель вправе проголосовать как за одного кандидата, так и проставить отметки напротив всех фамилий, указанных в бюллетене. Голосование будет рейтинговым.

Кстати, на участке можно получить актуальный подарок: средство для дезинфекции рук и набор медицинских масок.

Напомним, сегодня завершающий день предварительного голосования, стартовавшего в понедельник, 24 мая. После закрытия участков региональный оргкомитет начнёт подсчёт голосов. Окончательные итоги процедуры будут подведены в первых числах июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде партии 19 июня.

altai-ter.er.ru