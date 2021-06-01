В Алтайском крае выпустили на волю трёх краснокнижных соколов-балобанов

На днях трёх самцов сокола-балобана, выращенных в барнаульских питомниках, выпустили в естественную природную среду на территории Смоленского района в природном парке «Предгорье Алтая».

Фото: Минприроды Алтайского края

По программе восстановления численности балобана, которая действует в Алтайском крае и рассчитана на 5 лет, только в этом году Лаборатория редких птиц Алтайского госуниверситета, питомник редких птиц Алтайского госуниверситета «Алтай-Фалькон» и Центр содержания, разведения и реабилитации редких видов хищных птиц «Тайгун» подготовили к самостоятельной жизни в природе 10 соколов.

«Для Алтайского края это уникальный проект, который объединил усилия не только питомников, где выращивают эту птицу, но и научное сообщество, бизнес и общественные организации. Мы очень надеемся на то, что популяция сокола-балобана в крае будет восстановлена», — приводит пресс-служба Минприроды края слова замначальника отдела Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Нины Логиновой.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления охотничьего хозяйства Максима Катернюка, за последние пять лет ситуация с браконьерством в отношении этой птицы поменялась в лучшую сторону, хотя ежегодно на территории края пресекаются факты контрабанды соколов-балобанов. По имеющимся у экологов и правоохранителей данным, минимальная цена краснокнижного сокола-балобанана на чёрном рынке составляет от 10–20 тысяч долларов, поэтому они так привлекательны для браконьеров.

Алтайский край находится на границе с Республикой Казахстан и является транзитным по контрабанде краснокнижных птиц. Поэтому перед выпуском под присмотром ветеринаров и орнитологов птиц пометили номерными кольцами и татуировками «SOS» и «22» для защиты от браконьеров из арабских стран, где балобан является атрибутом роскоши.

Минприроды Алтайского края также сообщает, что скоро в питомнике Алтайского края построят дополнительный вольер, где балобаны будут проходить лётную подготовку перед отправкой в природную среду.

Справка: Балобаны занесены в Красную книгу России и в Красную книгу Алтайского края, а также включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Сокол-балобан — одна из лучших ловчих птиц для соколиной охоты. Эта птица очень привязывается к человеку, поэтому многие выбирают именно её для охоты в Аравийской пустыне, степях Казахстана и предгорьях Алтая.