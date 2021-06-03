Ребёнок выпал из окна в Барнауле

Девочку госпитализировали с ушибом головного мозга. Она находится в реанимации в состоянии комы.

Фото: pixabay.com

Информация об этом распространилась в социальных сетях.

Известно, что инцидент произошёл вечером 1 июня 2021 года в Барнауле на улице Шукшина. Тогда 5-летняя девочка осталась одна в комнате, забралась на подоконник спальни и оперлась на москитную сетку. В итоге защита от насекомых выпала и девочки вместе с ней со 2 этажа.

В этот момент 22-летняя мама находилась на кухне, а другие домочадцы в зале. Услышав шум, мать забежала комнату. А затем из окна увидела, что ребёнок лежит на асфальте.

Взрослые вызвали скорую.

Следственный комитет России обращает внимание, что для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно! Она не может выдержать вес ребёнка: крепления сетки мгновенно ломаются, и ребёнок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребёнку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей следственными органами СК России устанавливаются причины и условия, ставшие причиной произошедшего.

Официальной информации на момент публикации нет.