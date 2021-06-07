Нужны ли нам феминитивы?

9 июня 2021 года в Шишковке обсудят актуальную тему в области развития русского языка.

Эксперты расскажут, что такое феминитивы, зачем они нужны, как их правильно образовывать, и предложат свое видение развития этого явления.

6 июня в России отметили День русского языка, а в библиотеке он состоится 9 июня в ходе проекта «Открытая библиосреда». Тема обсуждения — феминитивы. Участники встречи попытаются выяснить, что это за явление такое и как с ним правильно обращаться. Филологи и феминистки готовы предложить своё видение вопроса, и у всех — свои аргументы. Библиотека приглашает прийти на летнюю встречу, обсудить феминитивы, заглянуть в их историю и понять, можно ли изменить мир, изменяя язык.

Спикерами встречи выступают: филолог Мария Воронец, «Споры о феминитивах — примета переходного состояния в языке и обществе, времени парадоксов и вопросов».

Психологиня Екатерина Землянова, «Язык — способ увеличить репрезентацию женщин и бороться со стереотипами».

Филолог Ольга Носова, «Авторка» — новое «звОнит»: феминитивы активно живут в речи, но в литературный язык попадет не каждый».

В ходе встречи высказаться сможет каждый: поспорить со спикерами или поддержать их, представить свою позицию. Но какой бы она ни была, организаторы просят всех быть терпимыми друг к другу и корректными. Начало в 18:00, вход свободный. Возрастное ограничение 14+.