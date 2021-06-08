Профессиональные, международные и необычные: какие праздники отмечают 8 июня

Сегодня, 8 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков разных праздников и памятных дат. О некоторых из них — в обзоре «Вечернего Барнаула».

Фото: canva.com

День социального работника России

День социального работника появился в календаре официальных профессиональных праздников России сравнительно недавно. Ассоциация социальных работников в 1994 году выступила с инициативой введения торжества, посвящённого данной отрасли. Выбранной дате способствовало событие 8 июня 1701 года, когда Петр Первый одобрил указ, регламентирующий основы распределения нищих, больных и ущемлённых в специально отведённые дома.

Официально праздник был принят в 2000 году согласно указу Президента РФ. На сегодняшний день регулирование сферы организовывает Конституция РФ и соответствующие федеральные законы.

Всемирный день океанов

Фото: canva.com

8 июня отмечается Всемирный день океанов — важный экологический праздник. Идея об учреждении этой даты прозвучала на Встрече на высшем уровне «Планета Земля», которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Его цель — напомнить о ключевой роли Мирового океана в повседневной жизни человечества. Ведь океаны — лёгкие нашей планеты. Они обеспечивают большую часть кислорода, необходимого для нашего дыхания. Также океаны являются основным источником пищи и лекарств.

Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объёму 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Роль Мирового океана в регулировании климата трудно переоценить, она является системообразующей, ведь его воды — один из главных поглотителей углекислого газа.

Однако эксперты подсчитали, что в результате деятельности человека около 40% мировых океанов считаются «сильно пострадавшими». Люди в виду беспечности загрязняют океаны, истощают рыбные запасы, занимают прибрежные места обитания редких животных. Сегодня — день, когда нужно вспомнить об этом и принять все меры, чтобы и будущие поколения могли наслаждаться красотой, богатством и потенциалом Мирового океана.

Международный день домохозяйки и домохозяина

Фото: canva.com

Мы уверены, что большинство барнаульцев не знают о существовании подобного праздника. Ему не посвящаются масштабные гулянья и празднования. Однако с каждым годом этот день приобретает всё большее значение в мировом масштабе. Благодаря общественному резонансу, возникшему вокруг дня домохозяек, средства массовой информации всё чаще освещают их труд.

Термин «домохозяйка» появился в начале XVIII века. Дословно он означал: «женщина, обычно замужняя, управляющая семьёй или домашним хозяйством».

К слову, первая в мире организация мужчин-домохозяев была создана в 2003 году в Италии. В эту ассоциацию вступают женатые представители сильного пола, чтобы научиться ведению домашнего хозяйства.

Необычные праздники в мире

• Всемирный день памяти домашних животных

• Всемирный день петербургских кошек и котов

• День таинственных знаков и предсказаний

• День лучших друзей

• День радостного утреннего пробуждения

• День «Баунти»

• День «Позвоните своему врачу»

• День пончиков с желе

• День «Назовите свой яд»

• День памяти павших за Францию в Индокитае

• Карп Карполов (Алфей Глинник)

Именины

Сегодня именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея и Макара.