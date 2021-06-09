Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий проведёт фотоконкурс

Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий (АЛТЭК) во второй раз объявляет о старте ежегодного конкурса фотографий «Заводские будни», в котором могут принять участие любые производственные предприятия Алтайского края.

Фото: canva.com

Как сообщают организаторы конкурса, с 1 июня по 1 сентября необходимо отправить три фотографии, отображающие динамический процесс работы сотрудников, их производственный быт или интересные моменты из жизни предприятия. В срок до 31 ноября конкурсная комиссия определит и наградит победителей, лучшие работы которых будут представлены на фотовыставке в рамках внеочередного собрания Ассоциации «АЛТЭК». Призовой фонд составляет 10 000 рублей.

По замыслу инициаторов фотоконкурса, «Заводские будни» должны привлечь внимание к рабочим и инженерным профессиям, которые особенно востребованы в современной России и в Алтайском крае в частности.