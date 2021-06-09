Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий проведёт фотоконкурс

Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий (АЛТЭК) во второй раз объявляет о старте ежегодного конкурса фотографий «Заводские будни», в котором могут принять участие любые производственные предприятия Алтайского края.
Как сообщают организаторы конкурса, с 1 июня по 1 сентября необходимо отправить три фотографии, отображающие динамический процесс работы сотрудников, их производственный быт или интересные моменты из жизни предприятия. В срок до 31 ноября конкурсная комиссия определит и наградит победителей, лучшие работы которых будут представлены на фотовыставке в рамках внеочередного собрания Ассоциации «АЛТЭК». Призовой фонд составляет 10 000 рублей.
По замыслу инициаторов фотоконкурса, «Заводские будни» должны привлечь внимание к рабочим и инженерным профессиям, которые особенно востребованы в современной России и в Алтайском крае в частности.
— Впервые фотоконкурс «Заводские будни» был учреждён на собрании участников кластера, а затем и проведён, в прошлом, 2020 году. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, конкурс фотографий рабочих профессий прошёл весьма успешно, предприятия охотно приняли в нём участие, поделились с нами занимательными, в большей степени вызывающими восхищение и уважение моментами из своей трудовой жизни. Участники Ассоциации «АЛТЭК» на общем собрании в текущем году единогласно выступили за присвоение фотоконкурсу статуса ежегодного, а также за проведение его во втором полугодии 2021 года, — отметил председатель АЛТЭК Дмитрий Абалымов.