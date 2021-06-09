В Барнауле в ДТП попали водители без прав

У мужчины истёк срок действия водительских прав, а девушка даже не получала соответствующее удостоверение. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Фото: Barnaul 22

Происшествие случилось вечером 8 июня 2021 года на проспекте Ленина в районе дома № 78 в Барнауле.

Предварительно установлено, что девушка 2002 года рождения на автомобиле Toyota не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Nissan, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП никто не пострадал.

В ходе проведения разбирательства сотрудники ГИБДД установили, что оба участника аварии не имели права управлять транспортными средствами, передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отношении водителей сотрудники полиции составили протоколы по статье 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Согласно закону это влечёт наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.