В Барнауле отметят «День добрых дел»

Гостей приглашают 11 июня в парк «Лесная сказка».

Фото: livejournal.com

Акция «День добрых дел» приурочена к празднованию Дня России. Организаторы — Алтайский центр развития добровольчества, Краевой дворец молодёжи и управление молодёжной политики совместно с барнаульским зоопарком «Лесная сказка».

В программе: состязание по сборке пазл-карт России и Алтайского края, квиз-игра на знание истории и географии нашей страны, мастер-класс по изготовлению виньеток из триколора. Выставка работ онлайн-фотоконкурса #ПокажиАлтайкрасиво, в которой могут принять участие все желающие. Подробности участия в материале нашего сайта. Также юных гостей ждёт зона аквагрима. Праздник начнётся в 15:00. Возрастное ограничение 0+.