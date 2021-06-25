В барнаульском транспорте проходят рейды по соблюдению масочного режима

В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой в регионе рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте станут регулярными.

Фото: barnaul.org

Как пояснили в Роспотребнадзоре, профилактическая работа, направленная на разъяснение гражданам необходимости использования средств индивидуальной защиты, усилена в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди молодого трудоспособного населения.

«24 июня проведено совместное рейдовое мероприятие с участием сотрудников полиции, представителей Роспотребнадзора по Алтайскому краю и городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи по соблюдению масочного режима линейными работниками и пассажирами в городском общественном транспорте», сообщается на официальном сайте Барнаула.

В ходе рейда специалисты управления напомнили водителям и кондукторам о запрете на обслуживание граждан без масок.

Также в адрес руководителей транспортных предприятий управлением подготовлены предписания по соблюдению масочного режима на линиях городского транспорта. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок.

В Роспотребнадзоре отметили, что аналогичные совместные мероприятия с полицией и городской администрацией будут проводиться регулярно. Кроме того, специалисты комитета по дорожному хозяйству проверяют соблюдение санитарной обработки пассажирского транспорта на конечных остановочных пунктах.

Отмечается, что за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф: