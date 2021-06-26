Как идёт вакцинация от COVID-19 в Алтайском крае

Начавшийся эпидподъём побудил жителей Барнаула и Алтайского края задуматься о вакцинации от коронавирусной инфекции. О ходе вакцинации в регионе рассказали представители краевого Минздрава и Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Фото: Андрей Чурилов

Вакциной обеспечены

Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, отмечает, что стабильную и даже положительную ситуацию апреля–мая сменил рост заболеваемости, который наблюдается в последние две недели.

— Темпы роста заболеваемости увеличиваются: если на прошлой неделе ежедневный прирост составлял 9% и показатель прошлой недели был на 11% выше, чем в начале месяца, то по итогам прошедшей недели, с 14 по 20 июня, в регионе отмечается рост заболеваемости на 20%, — сообщает Ольга Егорова. — В структуре заболевших тоже отмечаются изменения. Раньше болели лица старше 65 лет, а сейчас — молодёжь, граждане от 18 до 40 лет. У них преобладает клиническая картина ОРВИ.

В связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией повысился и интерес к вакцинам.

— В четверг–пятницу прошлой недели количество желающих вакцинироваться увеличилось, — подчёркивает Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края. — Если раньше ежедневное количество вакцинировавшихся было в районе 2–2,5 тысячи человек, то в пятницу уже 4,5 тысячи желающих. Думаем, это число выросло ещё и в связи с тем, что был проведён ряд совещаний на уровне губернатора, и очень большое количество предприятий стало обращаться к нам с просьбами организовать выездную вакцинацию для своих сотрудников. К сожалению, пул мобильных комплексов ограничен, поэтому мы будем увеличивать продолжительность их работы, чтобы сделать их услуги более доступными. Мобильные комплексы, работавшие с 10 до 16 часов, будут работать с 8 до 20 часов.

Чтобы провести организованную вакцинацию сотрудников предприятия, можно обратиться по телефону в отдел организации медицинской помощи регионального Минздрава. Для барнаульских организаций могут провести выездную вакцинацию на мобильном комплексе либо забронировать время в поликлинике для вакцинации рабочего коллектива.

В целом по лечебным учреждениям региона сейчас распределено 42 тысячи доз вакцины (по данным на 21 июня).

— За выходные мы получили 13,5 тысячи доз, и сейчас готовится поставка 74 тысяч доз, поэтому вакциной мы обеспечены, — добавляет Жанна Вахлова.

Бойцы защищены

На данный момент в Алтайском крае вакцинировано порядка 290 тысяч человек. Среди них, в частности, бойцы студенческих отрядов. В преддверии выездов на Всероссийские студенческие стройки ребята решили защитить свое здоровье. Ведь отказаться от социальных контактов в условиях третьего трудового семестра просто невозможно.

Александр Тюлейкин, студент аграрного университета, командир строительного отряда «22 регион» и отряда «Снежного десанта» «Буревестник», рассказывает:

— Существует много трудовых объектов в разных уголках нашей страны. На некоторых стройках вакцинация от COVID-19 является обязательным условием для участия. Наш отряд едет на Всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» в городе Озёрске, где вакцинация обязательна. Поэтому весь студенческий строительный отряд «22 регион» в количестве 13 человек привился от COVID-19. Мы пришли в пункт вакцинации, нас проконсультировали, поставили вакцину и назначили день, когда будут ставить второй компонент. На сегодняшний день у нас стоит два компонента вакцины, и мы заканчиваем вакцинацию от клещевого энцефалита. Вакцину от COVID-19 мы перенесли нормально, ухудшения состояния не было ни у одного из бойцов.

— Студенческие строительные отряды выезжают на объекты, где работает большое количество бойцов из других регионов. Мне, как командиру отряда, важно знать, что мои бойцы защищены, — объясняет Александр Тюлейкин. — А для участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» считаю правильным сдавать ПЦР-тест, так как мы контактируем с большим количеством людей в районах Алтайского края, и не хочется подвергать их опасности.

Симптомы облегчены

Как сообщает Жанна Вахлова, в настоящее время по краю регистрируются повторные случаи заболевания. Как правило, это те, кто переболел коронавирусом полгода назад и раньше. Поэтому через несколько месяцев после болезни специалисты регионального Минздрава советуют сделать прививку: она должна защитить и от новых штаммов COVID-19.

— Вакцинация не гарантирует стопроцентное отсутствие заболевания, но значительно снижает его тяжесть, если заболевание всё же случится, — подчеркивает Жанна Вахлова. – Из 290 тысяч вакцинированных жителей Алтайского края заболели всего лишь 184 человека, причём 120 из них после первой прививки и 64 — после второй. В основном это лица, которые заболели до момента формирования поствакцинального иммунитета, то есть в первые две недели после внесения первого или второго компонента вакцины. Надо отметить, что две трети заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме, в виде ОРВИ. Думаю, это говорит об эффективности вакцинации.