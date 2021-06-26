В Барнауле готовятся к предстоящему отопительному сезону

Сегодня, 26 июня 2021 года, Вячеслав Франк провел выездное рабочее совещание по подготовке к теплосетевого хозяйства к предстоящему отопительному сезону. В этом году в Барнауле отремонтируют объекты коммунального хозяйства за 2,1 млрд рублей.

Филиалом АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания» в рамках подготовки к отопительному сезону будет выполнен ремонт 117 объектов на общую сумму 1,3 млрд. рублей. В настоящее время уже ведутся работы на 52 объектах. Третий год подряд компания реализует масштабный инвестиционный проект, который позволил в 2 раза увеличить объемы перекладки тепловых сетей. За это лето обновят 30 км трубопроводов, отремонтируют 25 центральных тепловых пунктов, проведут реконструкцию оборудования 2 котельных и построят 14 км сетей для подключения 20 объектов.

Глава города Вячеслав Франк вместе с директором Барнаульской теплосетевой компании Александром Гроссом и заместителем председателя Барнаульской городской Думы Сергеем Струченко оценили ход ремонтных работ на ул. Деповской. Объект по ул. Деповская выполняется в рамках программы капитального ремонта. Стоимость работ составляет 25 млн.руб.

По словам Александра Гросса, ремонты тепловых сетей стартовали на 1,5 месяца раньше, чем обычно.

“На некоторых объектах монтаж новых тепловых сетей полностью завершен, участки уже готовы к благоустройству. Один из участков, где работы близки к завершению – улица Деповская. Капитальный ремонт здесь начался в мае. На объекте, построенном в 1964 году, идет замена 427 метров магистральных тепловых сетей диаметром 700 мм с частичной заменой железобетонных элементов канала.

За последние 5 лет на этом участке было 8 повреждений, для устранения которых отключали не только жилые многоквартирные дома, но и образовательные и медицинские учреждения. Можно сказать, что он несёт значительную социальную нагрузку, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта”, – сообщил он.

По его словам, сложность этого участка в том, что тепловые сети на объекте проходят под трамвайными путями.

“В рамках капитального ремонта 2021 года заменили железобетонные лотки под трамвайными путями. Работы на данном участке разбиты на три этапа, два из которых мы уже завершили. Сейчас на объекте идет подготовка к третьему этапу работ. 29 июня начнется замена оставшегося участка теплосетей, железобетонного канала, установка компенсаторов. Завершить работы на объекте планируется к 7 августа» – отметил Александр Гросс.

Заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко сообщил, что депутатский корпус традиционно участвует в работе штаба по подготовке городского хозяйства к зиме. «На округах депутаты осуществляют контроль за проведением ремонтных работ. Мы контролирует не только сроки и качество ремонта сетей, но и работаем с жителями, разъясняем, что работа по ремонту тепловых магистральных сетей позволит городскому хозяйству надёжно функционировать в зимний период, исключить повреждения в этот период”.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что город готовится к предстоящему отопительному сезону. Он поблагодарил энергетиков за работу, которую они проводят в сложных и тяжелых условиях. «Несмотря на холода и пандемию, Барнаул достойно прошёл отопительный сезон 2020-2021 гг. Оперативно устранялись все повреждения, очень профессионально и слаженно работали специалисты компании. СГК является надёжным и достойным партнёром города, и думаю, что такую же оценку дают компании и жители нашего города”.

“Нам необходимо работать энергично, в будни и выходные дни. 15 сентября приступить к отопительному сезону. Наша главная задача – получить паспорт готовности к прохождению отопительного сезона. Барнаул на протяжении последних 3 лет его получает, думаю, что и этот год не будет исключением”, – подчеркнул глава города.

Стоит отметить, что параллельно с ремонтом тепловых сетей, энергетики проводят гидравлические испытания — проверку трубопроводов на плотность и прочность — еще один этап подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону. Впервые они проходят по новой схеме: поэтапно по магистралям, а сроки отключения горячей воды в этом году сокращены. В 2020 году этот период в Барнауле уже был сокращен на два дня, по сравнению с 2019 годом. В 2021 году благодаря комплексу проведенных работ, отключения по контуру ТЭЦ-3 сократились еще на восемь дней, по контуру ТЭЦ-2 — сократятся на четыре.

Опрессовку по контуру ТЭЦ-3 энергетики СГК разделили на четыре этапа. Три из них уже завершены. По итогам испытаний магистрали №31 было обнаружено 90 повреждений. По 34 магистрали — 51 дефект. Испытания по магистральной тепловой сети №33, которые завершились на этой неделе, выявили 36 повреждений. Заметен рост количества повреждений, но это не помешало досрочно включать горячую воду у части потребителей на каждом из этапов и обойтись без продления сроков. По данным на 25 июня, специалистам осталось устранить 19 повреждений после опрессовки, но дефектов влияющих на подачу ГВС — нет. Последний этап гидравлических испытаний тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 начнется 28 июня. К испытаниям теплосетей контура ТЭЦ-2 специалисты приступят 19 июля