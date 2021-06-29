4,5 тысячи человек ежесуточно прививаются от коронавируса в Алтайском крае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил об увеличении темпа вакцинации в регионе.

Фото: правительство Алтайского края

«Количество людей, обращающихся за вакцинацией, многократно выросло. За прошлую неделю мы вакцинировали 31 292 человека, то есть ежесуточно примерно 4,5 тысячи человек. Количество поставивших первую прививку за неделю — 18 449 человек. По сравнению с маем текущего года первичная вакцинация возросла в 9 раз, почти в три раза — совокупная. За прошлую неделю в край поставлено 55,5 тысячи доз вакцины. За весь период в край поступило 376,5 тысячи доз, более 321 тысячи человек уже вакцинировано. Вакцина есть во всех муниципалитетах», — доложил Дмитрий Попов на оперативном совещании.

Виктор Томенко обратил внимание на выстраивающиеся очереди из желающих поставить прививку. При этом регион должен выйти в ближайшее время на плановые показатели: 10–12 тысяч привитых в сутки. Это большая нагрузка на систему здравоохранения, с которой необходимо справиться.

По словам Дмитрия Попова, в пунктах вакцинации увеличат количество прививочных кабинетов. Тогда в сутки могут прививаться до 15 тысяч человек, передаёт пресс-служба правительства Алтайского края.