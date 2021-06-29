4,5 тысячи человек ежесуточно прививаются от коронавируса в Алтайском крае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил об увеличении темпа вакцинации в регионе.
«Количество людей, обращающихся за вакцинацией, многократно выросло. За прошлую неделю мы вакцинировали 31 292 человека, то есть ежесуточно примерно 4,5 тысячи человек. Количество поставивших первую прививку за неделю — 18 449 человек. По сравнению с маем текущего года первичная вакцинация возросла в 9 раз, почти в три раза — совокупная. За прошлую неделю в край поставлено 55,5 тысячи доз вакцины. За весь период в край поступило 376,5 тысячи доз, более 321 тысячи человек уже вакцинировано. Вакцина есть во всех муниципалитетах», — доложил Дмитрий Попов на оперативном совещании.
Виктор Томенко обратил внимание на выстраивающиеся очереди из желающих поставить прививку. При этом регион должен выйти в ближайшее время на плановые показатели: 10–12 тысяч привитых в сутки. Это большая нагрузка на систему здравоохранения, с которой необходимо справиться.
По словам Дмитрия Попова, в пунктах вакцинации увеличат количество прививочных кабинетов. Тогда в сутки могут прививаться до 15 тысяч человек, передаёт пресс-служба правительства Алтайского края.