Солнце замедляет ход: народные приметы на 29 июня

Во вторник, 29 июня наступает Тихонов день, Тихон Тихий, Тихон Утешитель.
По народным приметам, в этот день солнце идёт тише, а певчие птицы замолкают. Астрономы подтверждают: во второй половине июня солнце действительно идёт тише, потому что к этому времени Земля снижает скорость движения вокруг солнца по сравнению со скоростью на начало календарного года. Птицы же перестают петь, потому что вылупившиеся птенцы требует пищи и родителям в это время не до пения. Свой голос продолжают подавать только кукушки и соловьи!
В переводе с греческого Тихон — «счастливый». Но на Руси имя святого однозначно попадало в гнездо родственных слов с корнем «-тих-»: тихо, тихий, утихать, затихать и др. Широко распространены суждения-определения, относящиеся к этой дате:
На святого Тихона солнце идёт тише.
С Тихона певчие птицы затихают (перестают петь).
Запреты дня
Согласно народным приметам, в этот день не рекомендовано заниматься выпечкой из теста. Более того, не стоит даже замешивать тесто для готовки на следующий день или жарить какие-либо изделия. Наши предки верили, что, если ослушаться такого запрета, можно притянуть в своё жилище трудности финансового характера. Более того, можно вовсе остаться нищими.
Кроме вышеуказанного запрета на готовку блюд из теста существуют ещё некоторые ограничения.
Запрещается лениться. Дело в том, что Святой Тихон был трудягой с малых лет. Поэтому он крайне негативно относится к ленивым людям. Более того, он может их сильно наказать. В эту дату рекомендуется заниматься физическим и умственным трудом. Можно изучать иностранные языки или писать доклады. Также Тихон считает трудом просмотр телепередач образовательного характера.
Не стоит принимать важные решения. Также не рекомендовано организовывать свадьбы, помолвки и прочие судьбоносные события. Считается, что такие браки не будут счастливыми и долгими, а помолвки будут расторгнуты. Более того, все дела, которые начинаются в день Тихона, принесут лишь разочарование.
Не рекомендовано вступать в споры. Поэтому крайне важно в такие даты не участвовать в обсуждении острых тем и не соглашаться на дебаты или прения.
Запрещено рвать цветы и ставить их в вазы дома. В такой день они принесут несчастье. Однако разрешается собирать лекарственные травы. Считается, что в этот день они имеют особую силу. Соответственно, если приготовить из них лекарства, то они будут очень эффективными.
Также запрещается грубо относиться к сотрудникам. В этот день вместо криков и оскорблений лучше похвалить и угостить их. В ответ они будут трудиться на славу для достижения успеха предприятия.
Народные приметы:
Папоротник с самого утра листья сворачивает — следующий день будет солнечный и жаркий.
Полевой вьюнок, одуванчик или гвоздика закрыли свои цветы — к дождю.
Если камыш, телорез и остролист словно плачут, то скоро выпадут осадки.
Цветная радуга белеет — ненастье скоро закончится.
Чем меньше капли дождя, тем дольше он идти будет.
Млечный Путь ясный — к солнечной погоде.
Ранняя роса — к ясному дню.
Если во время дождя в лужах вода пузырится, дождь усилится.
На лугу кузнечиков не слышно — к ненастью. Убыль реки — к дождю, прибыль — к хорошей погоде