Солнце замедляет ход: народные приметы на 29 июня

Во вторник, 29 июня наступает Тихонов день, Тихон Тихий, Тихон Утешитель.

По народным приметам, в этот день солнце идёт тише, а певчие птицы замолкают. Астрономы подтверждают: во второй половине июня солнце действительно идёт тише, потому что к этому времени Земля снижает скорость движения вокруг солнца по сравнению со скоростью на начало календарного года. Птицы же перестают петь, потому что вылупившиеся птенцы требует пищи и родителям в это время не до пения. Свой голос продолжают подавать только кукушки и соловьи!

В переводе с греческого Тихон — «счастливый». Но на Руси имя святого однозначно попадало в гнездо родственных слов с корнем «-тих-»: тихо, тихий, утихать, затихать и др. Широко распространены суждения-определения, относящиеся к этой дате:

На святого Тихона солнце идёт тише.

С Тихона певчие птицы затихают (перестают петь).

Запреты дня

Согласно народным приметам, в этот день не рекомендовано заниматься выпечкой из теста. Более того, не стоит даже замешивать тесто для готовки на следующий день или жарить какие-либо изделия. Наши предки верили, что, если ослушаться такого запрета, можно притянуть в своё жилище трудности финансового характера. Более того, можно вовсе остаться нищими.

Кроме вышеуказанного запрета на готовку блюд из теста существуют ещё некоторые ограничения.

Запрещается лениться. Дело в том, что Святой Тихон был трудягой с малых лет. Поэтому он крайне негативно относится к ленивым людям. Более того, он может их сильно наказать. В эту дату рекомендуется заниматься физическим и умственным трудом. Можно изучать иностранные языки или писать доклады. Также Тихон считает трудом просмотр телепередач образовательного характера.

Не стоит принимать важные решения. Также не рекомендовано организовывать свадьбы, помолвки и прочие судьбоносные события. Считается, что такие браки не будут счастливыми и долгими, а помолвки будут расторгнуты. Более того, все дела, которые начинаются в день Тихона, принесут лишь разочарование.

Не рекомендовано вступать в споры. Поэтому крайне важно в такие даты не участвовать в обсуждении острых тем и не соглашаться на дебаты или прения.

Запрещено рвать цветы и ставить их в вазы дома. В такой день они принесут несчастье. Однако разрешается собирать лекарственные травы. Считается, что в этот день они имеют особую силу. Соответственно, если приготовить из них лекарства, то они будут очень эффективными.

Также запрещается грубо относиться к сотрудникам. В этот день вместо криков и оскорблений лучше похвалить и угостить их. В ответ они будут трудиться на славу для достижения успеха предприятия.

Народные приметы:

Папоротник с самого утра листья сворачивает — следующий день будет солнечный и жаркий.

Полевой вьюнок, одуванчик или гвоздика закрыли свои цветы — к дождю.

Если камыш, телорез и остролист словно плачут, то скоро выпадут осадки.

Цветная радуга белеет — ненастье скоро закончится.

Чем меньше капли дождя, тем дольше он идти будет.

Млечный Путь ясный — к солнечной погоде.

Ранняя роса — к ясному дню.

Если во время дождя в лужах вода пузырится, дождь усилится.

На лугу кузнечиков не слышно — к ненастью. Убыль реки — к дождю, прибыль — к хорошей погоде