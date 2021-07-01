Особенный день: народные приметы на 1 июля

В народном календаре 1 июля — Ярилин день, Макушка лета, день Федула. По народным приметам этот день отличается палящим солнцем. Он всем дням день, единственный и неповторимый.
Обычно 1 июля стоит настоящая летняя жара. С давних пор на Руси почитали Солнце, и даже после принятия христианства народное отношение к могучему светилу, согревающему своим тепло и дающему жизнь всему живому, не изменилось. Солнце наши предки представляли в образе молодого золотоволосого богатыря, разъезжающего на белом коне по небу и размахивающего палицей. В левой руке богатырь держал пучок золотых колосьев. Взмахнёт он колосьями — нивы заколосятся, хлеба нальются; взмахнёт палицей — благодатные дожди прольются. Где ступает его конь, там вырастает трава шёлковая и цветы красоты невиданной.
В былые времена 1 июля на Руси почитали Ярилу — бога Солнца. Стоит отметить, что и сегодня во многих деревнях проводятся обряды и ритуалы, связанные с поклонением этому славянскому богу.
К Ярилиному дню наши предки приурочивали ярмарки и так называемые Ярилины игрища. Сопровождался праздник песнями, плясками, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодёжь водила хороводы. Обратите внимание: Ярилин день отмечали не только 1 июля, но и 1 марта.
Считается, что этот день особенный, когда отступают земные беды и становятся видны дары земли, глядя на которые можно увидеть многое. Например, если в полдень заплести крепкие (не первого года) ветки у березы, то через них с крутого берега реки можно увидеть своих близких, от которых давно не получали вестей.
Существует поверье, что 1 июля — это время, когда все святые с языческим богом Ярилой силой меряются, а побороть его не могут.
Этого дня ждали весь год. С самого утра мужчины отправлялись в поле, косили траву. Хозяйки из матрасов выбрасывали старую солому и набивали их свежим сеном, на котором спали до самой осени. Вечером всей деревней собирались, жгли костры, водили хороводы, песни пели, веселились.
Знахари с наступлением второго летнего месяца занимались сбором трав и лекарственных растений. В июле собирают:
Сон, приснившийся в эту ночь, является вещим. Рассказывать о нём никому нельзя. Важно и то, что приснилось:
Сновидение, увиденное днем 1 июля, исполнится в ближайшее время. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня.
Люди, родившиеся 1 июля, могут стать хранителями традиций, знатоками всех годовых примет и праздников. В качестве талисмана им следует носить агат.