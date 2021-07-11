В барнаульских вузах вакцинируют студентов и сотрудников

Вакцинироваться прямо на рабочем месте предлагают сотрудникам барнаульских университетов. Также в стенах альма-матер могут поставить прививку студенты. Иммунизация проходит в классическом, техническом, медицинском вузах краевой столицы.

Фото пресс-службы АГМУ

Группа риска

Очередной этап первичной вакцинации в АГМУ стартовал в четверг, 1 июля. В этот день прививку поставили свыше 150 человек. Еще столько же студентов и преподавателей защитились от COVID-19 22-23 июня.

Медработники являются группой повышенного риска: и врачи, и студенты, многие из которых проходят практику или уже работают в медицинских учреждениях, ежедневно контактируют с десятками пациентов и должны быть надежно защищены от инфекции. Поэтому АГМУ начал организовывать акции по бесплатной иммунизации еще с начала года, а сейчас они проходят практически каждую неделю. Есть график вакцинации, но студенты и сотрудники активно записываются на прививку, и чтобы не создавать столпотворений, акции участились.

Запись производится через дирекции институтов АГМУ. Это делается не только для распределения потоков людей. «Одна ампула «Спутник V» рассчитана на пятерых человек, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы количество вакцинированных в один день было кратно пяти», – поясняют в университете.

На вакцинацию в вузы могут записаться только студенты и сотрудники этих учебных заведений.

Прививки студентам и сотрудникам медуниверситета ставят на базе Консультативно-диагностического центра АГМУ, где есть специальный лицензированный прививочный кабинет, полностью соответствующий поликлиническим условиям. Он регулярно дезинфицируется, здесь работают ионизаторы.

Несмотря на расхожее мнение, что молодежь не хочет прививаться, студенты-медики идут на вакцинацию целыми коллективами. Так, бойцы студенческого отряда «Монолит» получили прививки перед началом третьего трудового семестра, который для них проходит на Всероссийской стройке, среди большого количества студентов из разных регионов. Волонтеры-медики, активно участвующие в оказании помощи населению, также прошли иммунизацию. Студенты, проходящие практику в медицинских организациях, тоже заранее позаботились о безопасности – своей и пациентов.

Второй компонент вакцин тоже ставят в Консультативно-диагностическом центре. Если первый компонент был введен здесь, то человека сразу записывают на следующую прививку по графику (в зависимости от вакцины: второй «Вектор» ставится через две недели, а «Спутник» – через три). Благодаря включению прививающихся в реестр Госуслуг, на электронную почту им приходят напоминания, когда и куда нужно прийти для получения второго компонента вакцины.

Фото пресс-службы АлтГУ

Обезопасить абитуриентов

В АлтГУ, как и в других университетах, бесплатная акция по вакцинации была организована для всех сотрудников и студентов опорного вуза. На старте приемной кампании прошли вакцинацию против COVID-19 все сотрудники приемной комиссии Алтайского государственного университета. Именно для этих работников важно заботиться о своем здоровье, чтобы минимизировать риски заражения абитуриентов и их родителей коронавирусом при личном приеме.

– Мы полностью обеспечили персонал приемной комиссии возможностью вакцинироваться, чтобы максимально обезопасить приходящих к нам абитуриентов, – говорит ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Екатерина Романова. – Многие из наших сотрудников прошли процедуру вакцинации заранее, а те, кто не смог это сделать до начала приемной кампании по каким-либо причинам, воспользовался возможностью, предоставленной вузом, по вакцинации на рабочем месте. К нам приехала специальная группа медработников, которая провела осмотр наших сотрудников на рабочем месте, сняв все необходимые показания и уточнив требуемые параметры, после чего была сделана вакцинация. Таким образом, на сегодняшний день большей части состава приемной комиссии уже сделана первая прививка вакциной «Спутник V». Вторая им будет поставлена соответственно через три недели.

В Алтайском государственном техническом университете в числе первых привился ректор Андрей Марков. Вакцинировались и проректоры университета.

– Начиная с марта 2020 года, наша жизнь претерпела существенные изменения. Коллективу удалось справиться с развитием пандемии и не допустить срывов учебного процесса и рабочего графика. Сейчас я прошу вас снова проявить бдительность и в самое ближайшее время вакцинироваться, – обратился к студентам и коллегам Андрей Марков. – Тем самым вы гарантируете себе свободное перемещение по стране и за ее пределами, а главное – обезопасите свою жизнь, а также жизни своих коллег, родных и близких!

Акция по вакцинации в техническом вузе была организована 28 и 29 июня, за эти два дня 225 работников университета привились первым компонентом вакцины.