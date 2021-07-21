Пешеходные и велодорожки начали делать на Павловском тракте в Барнауле

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Ремонт идёт на Павловском тракте на участке от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева протяженностью более 2 км. Здесь уже уложен выравнивающий слой асфальта. Вскоре ширину полос движения сделают согласно нормативам. На ремонт данного участка дороги предусмотрено более 185 млн рублей.

Сейчас ООО ПСК «Индустрия» выполняет работы по фрезерованию покрытия и устройству выравнивающего слоя на путепроводе и съездах с Павловского тракта на улицу Малахова. Также там благоустроят и обустроят территорию.

На Павловском тракте уже начали устанавливать бордюрный камень и поребрик, делают основания под тротуары и велодорожки. Их ширина составит от 2 до 5 метров.

На сегодняшний день выполнена четверть всех работ, срок завершения ремонта городской магистрали в соответствии с муниципальным контрактом — 1 октября 2021 года, пишет официальный сайт Барнаула.