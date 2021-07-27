Краевые власти планируют дополнительно подключить к интернету учреждения культуры

Как сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края, возможность сверхпланового подключения к Сети около 270 учреждений культуры рассматривается краевым ведомством вместе с руководством компании АО «ЭР-Телеком Холдинг», которая в нашем регионе является исполнителем госконтракта (1,9 млрд рублей) по подключению к интернету социально значимых объектов.

Фото: canva.com

Министерство также заявило, что по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг» в Барнауле начал строительные работы по подключению к сети Интернет социально значимых объектов (СЗО), включенных в план на текущий год.

По данным Минцифры, в 2021 году должны быть подключены более 1100 социально значимых объектов в подавляющем большинстве муниципальных образований Алтайского края. Это школы и детсады, сельсоветы, объекты культуры, ФАПы, пожарные части и объекты правоохраны. Полностью работы должны быть завершены до 31 октября 2021 года.

В июле 2021 года Минцифры Алтайского края совместно с исполнителем в регионе государственного контракта рассматривают возможность добавления в план поэтапного подключения СЗО на территории Алтайского края сверх дополнительного объёма ещё 268 объектов культуры.