Ковидные госпитали Алтайского края получили прон-подушки

Медучреждения нуждались в специальных валиках для укладывания пациентов с поражением лёгких средней и тяжёлой степени тяжести в положение на животе.

По словам медиков, в прон-позиции вдох становится более лёгким и глубоким, количество поступаемого в организм кислорода увеличивается. Поражённые части лёгких начинают лучше вентилироваться, а отёк и воспаление уменьшаются. Отсутствие специальных изделий значительно затрудняло работу специалистов в красной зоне.

Федерация бокса и Федерация дзюдо Алтайского края организовали поступление прон-подушек. Теперь в красные зоны поступит 1 000 комплектов валиков.

Федерация бокса планирует приобрести еще 500 штук таких комплектов.