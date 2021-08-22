Барнаульская спортсменка Людмила Ушакова побеждает на чемпионате Европы и ищет людей

Пока на Олимпиаде в Токио российские спортсмены блестяще выступали в олимпийской версии тхэквондо – WTF, в Казани на чемпионате Европы не менее здорово выступали представители другой версии корейского единоборства – GTF. Сборная России выиграла общекомандный зачет, и весомый вклад в общий успех внесла Людмила Ушакова. На счету барнаульской спортсменки – золотая и две серебряные медали.

Фото: из архива Людмилы Ушаковой

Ломала доски и ноги

Как и у большинства восточных единоборств, у тхэквондо несколько версий. Вершиной всего является тхэквондо ITF, максимально сохранившее традиции и идеи, заложенные основателем этого вида спорта генералом Чхве Хон Хин. WTF была создана для того, чтобы у дисциплины была возможность попасть в программу Олимпиады. А GTF – молодая версия, и, как утверждают спортсмены, тоже максимально приближена к «тому самому» тхэквондо.

Людмила Ушакова, тренер барнаульского клуба «АлтайТкд», на международных соревнованиях оказалась впервые.

– В тхэквондо я уже 20 лет. Участвовала и побеждала в чемпионатах Сибири, России, ездила на «Кубок Сибири», который тоже был международным, но там в основном заграница была представлена среднеазиатскими странами. А тут – Европа, – рассказывает она.

Путевку на турнир она завоевала по итогам декабрьского чемпионата страны. А потом весной поехала на Кубок России, и там излишнее желание показать себя едва не стоило ей международного турнира.

– Выступила в спаррингах и техническом комплексе, а потом последняя дисциплина – ломаем доски, – говорит Людмила. – Сломала четыре, мне ставят пять, и я понимаю, что если это сделаю – могу стать мастером спорта. Волнение меня захватило, доски я не сломала, а вот ногу….

В итоге с турнира Людмила уехала с разрывом сухожилия и повреждением нервов. Какой тут турнир – два месяца вообще было непонятно, сможет ли спортсменка ходить, не хромая. Но помог случай. Сейчас Людмила учится в институте физической культуры, ректор и подсказал ей обратиться к врачу Михаилу Шейбергу. Под его руководством Ушакова быстра встала на ноги.

– Но сказать, что к чемпионату Европы я вернулась в строй, не могу. Ехала туда наудачу. Если на что и рассчитывала, то только в хьенге (демонстрация технического комплекса, как ката у каратистов. – Прим. авт.). А о том, что буду в спаррингах выступать, вообще никто не знал, – сообщает спортсменка.

Для демонстрации технического комплекса Людмила выбрала себе такой, в котором было меньше вращений на стопе. Выполнила, но конкурентка из Питера была объективно сильнее – серебро. Тем не менее этот результат расслабил Ушакову, она успокоилась. И к этой медали добавила еще серебряную медаль в спарринге (бои из двух раундов по две минуты), а потом победила в пойнт-стопе – бое до первого технического действия, кто первым выполнил, тот и победил.

– В финале спарринга мне просто не хватило сил, выдохлась. А в пойнт-стопе выполнила удар, не почувствовала боли в ноге, поняла, что могу работать – и все получилось, – подытоживает Ушакова.

В сентябре Людмила Ушакова планирует выступить на чемпионате России по тхэквондо GTF, турнир пройдет в Казани.

Самый красивый спорт

Тхэквондо, как мы уже сказали, Людмила занимается 20 лет. Пришла в него случайно, хотя сама из спортивной семьи. Мама успешно занималась лыжными гонками в Красноярске, бабушка была чемпионкой Красноярского края по настольному теннису. Людмила же до 14 лет, когда пришла в тхэквондо, занималась волейболом. О корейском единоборстве тогда в нашей стране мало кто знал.

– Однажды родители отправили меня в лагерь, который оказался спортивным. Оказалась в отряде с тхэквондистами. И там меня захватило то, что они делали. Как увидела этот удар ногой сверху – сразу влюбилась. Считается, что это мужской вид спорта, но мне кажется, он идеально подходит девушкам – гибкий, пластичный, красивый, – говорит Людмила.

Через полгода Ушакова начала тренироваться, еще через месяц аттестовалась на желтый пояс – так все и началось. Самое интересное, что какого-то одного места занятий у нее было. Какой-то период готовилась у одного тренера, потом у другого – в итоге взяла у всех понемногу и, можно сказать, сама себя сделала. У старшего тренера сборной края по тхэквондо WTF Петра Маркина она тоже тренировалась, когда готовилась к чемпионату России 2007 года. Но Людмила признается, что олимпийская версия ей не по душе – много ограничений. В итоге большую часть жизни она практиковала версию ITF, а когда появилась GTF – перешла туда.

Фото: из архива Людмилы Ушаковой.

15 лет назад Людмила начала тренировать, поэтому выбора «кем быть» особо и не было. Сейчас у нее свой клуб – «АлтайTкд», занимается она и с детьми, и со взрослыми, и даже с пенсионерами. Конечно, для них не тхэквондо, а восстановительные тренировки: однажды Людмиле пришлось освоить йогу и пилатес, когда возникли проблемы со спиной. С тех пор она уверена – любой тренер должен знать физиологию и анатомию, чтобы занятиями не нанести вред организму. К клубу Людмила относится не как к бизнесу, говорит, заработать на тренерстве сложно, тут или деньги, или развитие детей. Она за второй вариант. Кстати, оба сына Людмилы тоже тхэквондисты.

– Со старшим было сложно. В зале он с детства, с пеленок таскала. Но тренироваться сначала начал у другого тренера, – вспоминает Людмила. – Однажды перед турниром я его решила подготовить. Две недели плотно занимались, в итоге он выиграл. Потом серьезно поговорили, объяснила, что постоянно заниматься у меня ему будет сложнее, но при этом никто не будет заинтересован в его развитии так, как я. В итоге он в моей группе, но никаких поблажек – все видят, что я к нему даже строже отношусь, чем к другим. Старший сын – победитель первенства России по своему возрасту, а там категории очень большие. Младший тоже был призером Кубка России.

А вот супруг Сергей – волейболист. Жена называет его лучшим пляжным игроком в крае последнего десятилетия. А как тут поспоришь, когда из десяти сельских олимпиад его дуэт выиграл семь.

А еще Людмила – активный участник поискового отряда «Лиза Алерт». Бабушка спортсменки страдала болезнью Альцгеймера, иногда уходила в неизвестном направлении, и тогда Людмила поняла, как тяжело в такие моменты быть одной, без помощи. Со временем она пришла в отряд.

– Как раз после чемпионата Европы вели поиск одной женщины, которая страдала потерей памяти, – рассказывает Людмила. – Она вышла из больницы и пропала. И хотя была в центре города, никто не обращал на нее внимания. Я еду и думаю, что раз уж выиграла чемпионат Европы, то бабушку точно найду. Выворачиваю на Ленинский – и точно, она идет.